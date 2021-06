Sempé vende su obra en una retrospectiva de 60 años de creaciones de humor

"Jean-Jacques Sempé, dibujante de humor" recupera 54 obras del ilustrador de El pequeño Nicolás y New Yorker, que él mismo pone a la venta en una subasta en Artcurial, en París. EFE/María Díaz Valderrama

París, 18 jun (EFE).- El dibujante francés Jean-Jacques Sempé, creador de El pequeño Nicolás y de acuarelas y caricaturas que han cubierto en cientos de ocasiones las portadas de la revista New Yorker, ha puesto en venta más de medio centenar de sus ilustraciones, que serán subastadas este sábado en París.

En total, 54 obras originales firmadas por el dibujante, nacido en 1932 en Burdeos y autor de las ilustraciones de El pequeño Nicolás junto a los textos de otro mito del cómic francés, René Goscinny (Astérix y Obélix).

"Sempé es un dibujante formidable, pero es también un psicólogo de nuestra sociedad, que tiene buen ojo para ver nuestra forma de vivir, que describe con fineza y talento desde hace décadas", explicó a EFE el comisario de la venta en la casa de subastas Artcurial, Éric Leroy.

Las ilustraciones, que han sido expuestas en paralelo en Artcurial, van de sus primeras obras hasta otras más recientes, pero todas ellas destilan un humor fino, universal y atemporal.

"Tanto un brasileño como un chino pueden comprenderlo. Con una frase y un dibujo consigue transmitir un mensaje", dice Leroy, que destaca el talento del creador, que dibuja sin retoques: "Todo es perfecto desde el primer gesto".

Su trazo característico y fácilmente reconocible se refleja tanto en sus ilustraciones en blanco y negro, las viñetas humorísticas que tanto éxito han recogido en revistas como Paris Match, Le Figaro, New Yorker o Punch, pero también sus acuarelas en tonos pastel, que han puesto color a los rincones más famosos de París.

"Sempé es consciente hoy de que sus obras deben vivir y es importante que estén en el mercado del arte. Ha tocado a muchísima gente, ha marcado la historia del arte y para un artista hoy no hay nada más prestigioso que los coleccionistas compren tu trabajo", opina Leroy.

En la colección están presentes además las siluetas fetiche del autor, desde su adorada bicicleta, que ilustra siempre como un símbolo de libertad, pasando por la música, una de sus pasiones (Sempé quiso ser pianista), a los jardines en grandes ciudades, como Central Park en Nueva York o los Jardines de Luxemburgo en París.

Cuando recurre al lenguaje, a Sempé le basta una escueta frase para enviar un claro mensaje a modo de burla o crítica social.

Las ilustraciones se subastarán el 19 de junio con precios estimados desde 15.000 a 50.000 euros, cifras que esperan superar por la celebridad del autor y la particularidad de esta venta, respaldada por el propio artista.

"Esperamos muchos compradores. Es ahora o nunca", insta el comisario.