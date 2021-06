RPT-"Es una locura": copia de la Mona Lisa es vendida por 2,9 millones de euros en subasta en París

(Repite para agregar suscriptores, texto sin cambios)

PARIS, 18 jun (Reuters) - Un coleccionista europeo compró una copia de la pintura Mona Lisa de Leonardo da Vinci por 2,9 millones de euros (3,4 millones de dólares), un récord para una reproducción de la Mona Lisa, en una subasta el viernes en Christie's en París.

Conocida como la "Mona Lisa de Hekking", por su propietario que argumentó sin éxito que una copia que había comprado en la década de 1950 era real, es una de las muchas reproducciones del original, un cuadro del siglo XVII que se encuentra en el museo del Louvre de París.

"Esto es una locura, este es un récord absoluto para una reproducción de la Mona Lisa", dijo la portavoz de Christie, que añadió que hubo 14 postores en una subasta internacional y que en la última hora, las ofertas se dispararon de 500.000 a 2,4 millones de euros, antes de que se hiciera la oferta final de 2,9 millones.

El original del Louvre no está a la venta. Pero en 2017, Christie's New York vendió "Salvator Mundi" de da Vinci por 450 millones de dólares a un postor telefónico no identificado, lo que la convirtió en la obra de arte más cara que se ha vendido en una subasta.

(1 dólar = 0,8424 euros) (Reporte de Lucien Libert, escrito por Geert De Clercq. Editado en español por Rodrigo Charme)