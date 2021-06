Portaltic.-Google prepara una red de dispositivos Android similar a 'Buscar' de Apple o SmartThings Find de Samsung

18-06-2021 Función 'Encontrar mi dispositivo' POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA GOOGLE



MADRID, 18 (Portaltic/EP)



Google prepara una red de dispositivos para Android similar a la que ya tiene Apple con la función 'Buscar', que no se restringiría a los equipos vinculados con la cuenta de Google como ocurre con la función que actualmente tiene la tecnológica.



La compañía ya tiene una función llama 'Encontrar mi dispositivo', que ayuda a localizar de forma remota el móvil vinculado a la cuenta de Google y eliminar los datos en caso de pérdida o robo.



La nueva red que prepara la compañía ampliaría el alcance de este servicio, ya que serviría para ayudar a localizar los dispositivos Android de otros usuarios, como recoge XDA Developers a partir de nuevas líneas en el código de la app Google Play Services.



Aunque no hay más detalles de esta red, podría funcionar de forma similar a la red 'Buscar' de Apple, o 'SmartThings Find' de Samsung, que permiten localizar dispositivos incluso si no tienen conexión a Internet, mediante la conectividad Bluetooth.