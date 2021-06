Pepsico presenta registro de marca para bebidas alcohólicas

(Bloomberg) -- PepsiCo Inc. presentó una solicitud de registro de marca que indica que la empresa está planeando vender bebidas alcohólicas bajo la marca “Rockstar“.

El gigante de alimentos y bebidas está buscando registrar el nombre de la cerveza, cocteles alcohólicos, bebidas alcohólicas de malta y hard seltzer, según una presentación del 14 de junio. La solicitud se presentó bajo una disposición que dice que PepsiCo planea usar la marca comercial para bebidas alcohólicas, pero aún no lo ha hecho.

La medida se produce en medio de una ola de nuevos seltzers, incluidos los de Coca Cola Co., que ha lanzado un versión alcohólica de su popular agua mineral Topo Chico.

En la llamada de resultados del tercer trimestre de Pepsi en octubre, el director ejecutivo, Ramón Laguarta, dijo que la compañía estaba considerando sus mejores opciones para bebidas alcohólicas y que “en los próximos trimestres, tomaría una decisión”.

Un correo electrónico en busca de comentarios de PepsiCo no fue respondido de inmediato.

La presentación fue mencionada el viernes en Twitter por Josh Gerben, abogado y especialista en registro de marca.

“El hecho de que PepsiCo haya hecho esta presentación indica que están considerando un lanzamiento de producto relacionado con cerveza y hard seltzer”, dijo Gerben en un mensaje.

