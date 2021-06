Observadores: crimen organizado tuvo presencia en 35 % de México en campañas

Fotografía cedida este jueves por el Instituto Nacional Electoral (INE), del integrante del Centro de Investigación y Desarrollo de Políticas Públicas A.C. Transversal David Gómez (i1) y de la observadora de Desarrollo, Educación y Cultura Autogestionarios, Equipo Pueblo A.C Laura Becerra (i2) durante una conferencia en Ciudad de México. (México). EFE/Instituto Nacional Electoral/SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Ciudad de México, 17 jun (EFE).- Entre un 30 y 35 % del territorio mexicano fue impactado por la presencia del crimen organizadoen el proceso electoral que culminó con las elecciones del pasado 6 de junio, señalaron este jueves organizaciones de observadores electorales mexicanas.

Además, indicaron que la percepción de la injerencia de estos grupos entre la ciudadanía pasó del 28 al 42 %.

Al presentar sus conclusiones preliminares a diversos temas del Proceso Electoral 2020-2021 ante el Instituto Nacional Electoral (INE), la organización Desarrollo, Educación y Cultura Autogestionarios, dijo que "no se puede soslayar la violencia política considerando que hubo 100 víctimas de muerte" en la campaña.

Además de agresiones, difamaciones, amenazas, secuestros, personas heridas de bala, vehículos incendiados, entre otros hechos.

"Se calcula que entre el 30 y 35 % del territorio nacional fue impactado por la presencia del crimen organizado, aunque (...) no necesariamente podemos atribuir al crimen organizado la violencia política y la violencia política de género, va más allá de eso", dijo la representante de la organización Laura Becerra.

En tanto la organización Alianza Cívica Nuevo León enfocó su revisión en el estudio de la percepción de la ciudadanía sobre diversos temas, entre los que se presentó el respaldo y confianza al INE por considerar que cuenta con una estructura sólida y no existe la preocupación de un fraude.

Además de la percepción con respecto a la injerencia del crimen organizado en las campañas electorales, lo que mostró un aumento en relación con la pasada elección al pasar del 28 al 42 %.

Sobre si la delincuencia organizada pudo haber influido en la elección de algún candidato, de algún partido o si existiera algún tipo de financiamiento, la organización dijo que "es un tema preocupante porque hace tres años hicimos la misma pregunta y el 28 % de los entrevistados dijo que sí".

Sin embargo, señalaron que para este proceso electoral la afirmación aumentó a que un 42 % de los ciudadanos "tenían la sensación, la percepción de que la delincuencia organizada estaba influyendo en la elección".

Las elecciones mexicanas estuvieron precedidas de una violenta campaña con presencia del crimen organizado que dejó 935 agresiones contra políticos, superando el récord de 2018, 100 fueron asesinados, 36 de los cuales eran candidatos, según la consultora Etellekt.

Tras la elección, la misión de observación electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) llamó a todos los protagonistas del proceso electoral en México a que una vez finalizado el mismo establezcan un diálogo para poner fin a la violencia político-electoral que marcó el proceso.

Además, la misión de la OEA expresó su más "profunda preocupación" por la "extrema violencia" que afecta a la política mexicana.

Por otra parte, la observación electoral que realizó la organización Transparencia Mexicana concluyó que 2 de cada 3 votantes "no llegaron a la jornada electoral con la suficiente información sobre los candidatos".

La asociación afirmó que a pesar del esfuerzo que realizó el INE para difundir la información de candidatas y candidatos, a nivel local "los vacíos son evidentes, lo que demuestra la injusticia que hay para pedir a la ciudadanía que ejerza un voto informado".

Más de 93,5 millones de mexicanos estuvieron llamados a las urnas para renovar la Cámara de Diputados, 15 de los 32 gobernadores, 30 congresos locales y más de 1.900 ayuntamientos en los comicios más grandes de la historia de México.