Nueve ligas europeas se unen para vender sus derechos de televisión

Los jugadores del Broendby celebraban la consecución de la Liga danesa de fútbol, el pasado 24 de mayo en Copenhague. EFE/EPA/Liselotte Sabroe/Archivo

Madrid, 18 jun (EFE).- Nueve ligas europeas explorarán la explotación conjunta de derechos televisivos comercializando unidas sus competiciones en el mercado internacional, una iniciativa pionera que abre camino a otros proyectos en el futuro, aseguran a EFE fuentes de las Ligas Europeas y LaLiga española.

El proyecto, que vincula a las competiciones ligueras de Dinamarca, Suiza, Noruega, Polonia, Irlanda del Norte, Eslovaquia, Islandia, Letonia y Kazajistán; está coordinado por las Ligas Europeas, la asociación que vincula a los organizadores de las ligas del continente.

Juntas agregan un total de 1.500 partidos por temporada, que venderán de forma conjunta por primera vez a los mercados internacionales y en la que no descartan que puedan unirse otros campeonatos en el futuro, explican a EFE desde la asociación de ligas.

El paquete de competiciones ofrece una novedad adicional: vincula ligas que disputan su competición de otoño a primavera (Dinamarca, Suiza, Polonia, Irlanda del Norte, Eslovaquia) y otras que juegan el grueso de su calendario en verano (Noruega, Islandia, Letonia y Kazajistán) por motivos climatológicos.

"Unir ligas de invierno y de verano ofrece un año completo de 'fútbol non-stop' lo que supone una gran oportunidad para los jugadores internacionales que pueden ser seguidos por sus aficionados incluso si cambian de competición", asegura a EFE el director de desarrollo de negocio de las Ligas Europeas, Chris Gerstle.

El ejecutivo considera que este proyecto puede generar para estas competiciones "un valor más alto de sus derechos que lo que obtuvieron en el pasado cuando los comercializaron de forma individual". Algunos medios especializados, como 'Sportico', estiman un valor de entre 5 y 20 millones de dólares para el paquete completo, que podría venderse por tres temporadas entre 2021 y 2024.

El movimiento es una primera prueba de algo que podría ser más habitual en el futuro. "Anticipa cosas de por dónde irán los caminos", aseguró el presidente de LaLiga Javier Tebas, en el primer foro 'EFE Sport Business Days' este jueves.

"Individualmente era imposible que pudieran acceder a mercados, pero colectivamente van a poder acceder a mercados que antes no podían, porque no es que sea un producto premium a nivel internacional, pero es atractivo. Si puedo tener diez competiciones, seguro que entre todas voy a sumar un número de espectadores de los países", argumentó el dirigente español sobre este novedoso movimiento en el mercado de los derechos deportivos televisivos.