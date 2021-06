Nigeria.- Secuestrado un grupo de niñas en un nuevo ataque contra una escuela en el noroeste de Nigeria

05-06-2021 Policías en Nigeria POLITICA AFRICA NIGERIA POLICÍA DE NIGERIA



MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



Personas armadas secuestraron en la noche del jueves a un número indeterminado de niñas durante un asalto contra un centro educativo situado en la localidad nigeriana de Birnin Yauri, ubicada en el estado de Kebbi (noroeste), en medio de un repunte de este tipo de sucesos durante los últimos meses en el país africano.



Fuentes citadas por el diario nigeriano 'Vanguard' han indicado que los asaltantes se enfrentaron a las fuerzas de seguridad, que fueron superadas en número, tras lo que lograron irrumpir en un colegio público de la localidad. Por el momento no se sabe cuántas alumnas han sido raptadas.



La Policía de Kebbi ha confirmado el ataque, según ha recogido el diario nigeriano 'The Guardian', si bien por ahora no ha dado una valoración sobre el incidente. Por su parte, ni el Gobierno central ni las autoridades de Kebbi se han pronunciado.



Durante los últimos meses han ido al alza los ataques por parte de bandas criminales, que han secuestrado a cientos de personas en el país, especialmente en asaltos contra centros educativos como el que tuvo lugar a finales de mayo en el estado de Níger (oeste), donde fueron raptados cerca de 200 alumnos.



Los ataques en Nigeria, anteriormente centrados en la zona noreste del país --donde operan Boko Haram y su escisión, Estado Islámico en África Occidental (ISWA)-- se han extendido durante los últimos meses a otras zonas del norte y el noroeste, haciendo saltar las alarmas por la posible expansión de estas redes terroristas y criminales.