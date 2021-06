Morata muestra su "admiración" por Lewandowski

El delantero de la selección española Álvaro Morata aseguró este viernes estar "tranquilo" pese a las críticas y mostró su "admiración" por el polaco Robert Lewandowski al que se enfrentará el sábado en la Eurocopa.

"Me gusta el fútbol, así que me gusta Lewandwoski, es uno de los mejores delanteros en la historia del fútbol. Cuando he tenido la suerte de jugar contra él, le he pedido su camiseta", dijo Morata en la rueda de prensa previa al partido contra Polonia.

"Es una persona que admiro, es un fenómeno, pero ojalá mañana no tenga su día", añadió el delantero español, que no ocultó que "hay muchas cosas de él que me gustaría tener, pero no las tengo".

"Si hay un partido donde juega Lewandowski, uno tiene que pararse a mirar el partido, es uno de los grandes de nuestro deporte", aseguró Morata, al que el delantero polaco llama "Moratowski".

Blanco de las críticas en estos últimos días por la falta de gol de la Roja, Morata aseguró que "no se puede gustar a todo el mundo, hay que aceptar cuando hay críticas".

"Yo voy fenomenal", añadió Morata, asegurado que "no sé si mañana entrará el balón, pero daré el 100%, como cada vez que me pongo la camiseta roja".

"Me desgasté mucho físicamente el otro día (contra Suecia) para generarles dificultades, no es sólo tener gol o no", dijo.

"Hay partidos donde he marcado un gol o dos y te sales por todos lados, eres el mejor, pero hay otros donde he hecho buen partido sin marcar también", aseguró Morata.

pve-gr/gh