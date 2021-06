Montevideo aún tiene poco ambiente de Copa América

Varias personas compran figuritas para el álbum de la Copa América, hoy, en la principal avenida de Montevideo (Uruguay). EFE/ Alejandro Prieto

Montevideo, 18 jun (EFE).- Con poco ambiente en sus calles, Montevideo aguarda este viernes por el debut de Uruguay en una nueva edición de la Copa América, que se dará a casi 3.000 kilómetros de distancia.

En Brasilia, la Celeste se enfrentará a Argentina en una nueva edición del Clásico del Río de la Plata, uno de los más antiguos del mundo.

En 18 de julio, la principal avenida de la capital del país, algunos vendedores afirman que, en esta oportunidad, las banderas, los gorros, las bufandas y las camisetas tuvieron menos salida que en anteriores ocasiones.

Unos culpan a la pandemia, otros a que el torneo recién está comenzando, mientras que algunos se inclinan por la idea de que el público vibra más con un Mundial que con un torneo continental.

Leonel tiene un puesto montado desde hace 26 años en el que, además de tapabocas de varios equipos del mundo, hay una caja con banderas de las que se colocan en las ventanillas de los vehículos.

En diálogo con Efe, resalta que se está vendiendo menos a pesar de que la gente "es futbolera". Además, desde su punto de vista no parece que este viernes se juegue un partido.

Otros, sin embargo, ya palpitan un encuentro que piensan disfrutar en sus domicilios y hasta se animan a apostar por un resultado.

"Creo que empatan", asegura el conductor de un taxímetro, quien destaca que ese resultado no le molestaría por la cantidad de amigos argentinos que tiene.

Otro desea que Uruguay se imponga con goles de Luis Suárez y Edinson Cavani, mientras que la mayoría cree que el resultado final será ajustado. Eso sí, todos piensan que será en favor de la Celeste.

En otro puesto de venta de banderas, una mujer elige una de tamaño mediano y se la lleva. Allí también hay mates, camisetas y bufandas uruguayas.

También en la zona céntrica, se pueden ver los álbumes y los lugares donde se canjean figuritas. En uno de estos, la fila es de unas tres o cuatro personas adultas, mientras que en otro un niño mira las imágenes de los futbolistas acompañado por una mujer.

Para el conductor de otro taxímetro, el ambiente de copa aún no llegó, pero lo hará cuando finalice la fase de grupos y los equipos comiencen a eliminarse en duelos directos.

Para esto, Uruguay deberá ocupar uno de los primeros cuatro puestos del Grupo A, también integrado por Argentina, Chile, Paraguay y Bolivia.

El primer paso será jugar el Clásico del Río de Plata, un partido que se juega desde 1901 y que es uno de los más disputados en la historia del fútbol.

Allí, Uruguay intentará debutar con una victoria, mientras que Argentina tratará de tomar la senda del triunfo luego de igualar 1-1 con Chile en el primer encuentro.

Con futbolistas como Suárez, Cavani, Diego Godín, Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Lionel Messi, Lautaro Martínez, Rodrigo De Paul y Giovanni Lo Celso en el campo, todo hace indicar que estas selecciones ofrecerán un lindo encuentro para que los fanáticos puedan disfrutar.

Luego de enfrentarse en una final olímpica, en la de un Mundial y en otras de Copa América, Argentina y Uruguay volverán a verse las caras este viernes. Por las calles aún no corre una marea celeste, pero los hinchas ya palpitan el histórico duelo y quieren la victoria.