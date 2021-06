México podría dejar de ser sede mundialista si el grito homofóbico continúa

El presidente de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), Yon de Luisa, participa hoy, durante una rueda de prensa en Ciudad de México. EFE/ José Méndez

Ciudad de México, 18 jun (EFE).- El presidente de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), Yon de Luisa, advirtió este viernes que si los aficionados locales continúan con el grito homofóbico en los estadios, México podría dejar de ser sede para el Mundial de 2026.

"Existe un riesgo (de perder la sede) para el Mundial de 2026 si esto no termina ya. ¿Cómo es posible que queramos ser sede de un Mundial si vamos a tener estadios vacíos? Esto se debe terminar en este momento", explicó el jerarca mexicano en rueda de prensa.

La FIFA dio a conocer que México jugará sus siguientes dos partidos oficiales como local a puerta cerrada, debido a que en el torneo Preolímpico de la Concacaf, realizado en marzo en Guadalajara, los seguidores del 'Tri' expresaron el grito homofóbico en los duelos ante República Dominicana y Estados Unidos.

Además, la FIFA impuso a México una multa de 65.000 dólares y le adelantó a la FMF que aún investigan el comportamiento de sus seguidores en el amistoso ante Islandia, que se jugó el pasado 29 de mayo en Arlington, Texas.

Desde el Mundial Brasil 2014, la FIFA ha tratado de erradicar este grito homofóbico con distintas multas para la FMF.

Sin embargo, el veto a partidos de México como local significa aumentar en la escala de sanciones que podría seguir con perder partidos, expulsión de competencias internacionales e incluso que México no organice el Mundial de 2026 en conjunto con Canadá y Estados Unidos.

"Este un momento crucial para la selección, si no paramos esto ya, el efecto que sobre la industria del fútbol en México puede ser devastador. Esperemos que las otras sanciones que pueden llegar, nunca lleguen, que ésta sea la última", añadió.

El argentino Gerardo 'Tata' Martino, seleccionador de México, se mostró preocupado porque el equipo que dirige pueda quedar fuera de alguna competencia internacional, por lo que pidió a los aficionados reflexionar sus acciones.

"Nuestros aficionados son magníficos a la hora de darnos aliento. Les pido que se centren exclusivamente en lo que es la selección, nuestros jugadores y el apoyo que siente cuando el hincha mexicano se refiere a su selección", comentó.

Martino dijo que los futbolistas mexicanos han mejorado su ánimo por volver a jugar partidos con aficionados en Estados Unidos, por lo que consideró una lástima que la selección tenga que volver a jugar a puerta cerrada.

"Tenemos una gran preocupación por las sanciones que podamos sufrir y fundamentalmente porque no queremos alejarnos de nuestra gente. Cualquier selección que quiera hacer cosas importante, depende de sus futbolistas, de su equipo y del apoyo de su afición, así que invito a la gente a la reflexión", finalizó.