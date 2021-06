Médicos bolivianos van a paro por salarios impagos y despidos en la pandemia

Grupos de personas participan en una protesta de trabajadores médicos de la Caja Nacional de Salud hoy, en La Paz (Bolivia). Los trabajadores de Salud de varias regiones del país han anunciado un paro de dos horas previsto para este viernes en protesta por despidos que consideran injustificados y al menos tres meses de salario adeudado al personal que atiende casos de la Covid-19. EFE/ Martín Alipaz

La Paz, 17 jun (EFE).- Los trabajadores de la salud de varias regiones de Bolivia han anunciado un paro de dos horas previsto para este viernes en protesta por despidos que consideran injustificados y al menos tres meses de salario adeudado al personal que atiende casos de la covid-19.

"La Paz entra a un paro en consideración de la población nada más que por dos horas. Tendríamos todo el derecho de hacer una medida más fuerte, pero no la hacemos por la población", dijo a Efe este jueves el secretario ejecutivo del Sindicato de Ramas Médicas de Salud Pública (Sirmes) de La Paz, Fernando Romero.

El dirigente mencionó que a la protesta se sumarán los trabajadores de departamentos como Santa Cruz, Cochabamaba y Oruro, además de los de la ciudad de El Alto, para lograr que sus reclamos sean atendidos por el ministro de Salud, Jeyson Auza.

Según Romero, unos 3.600 trabajadores en salud fueron contratados para atender los casos que se presentaron durante la segunda ola de contagios, que se produjo entre enero y mediados de marzo, y la tercera que comenzó a principios del mes pasado.

"No están pagando salarios más de tres meses a miles de colegas (...) están despidiendo colegas en todo el país", manifestó.

El representante de los sindicatos médicos de La Paz mencionó que la medida se asume después de haber enviado cartas y sostenido reuniones con algunos viceministros y tras considerar que "todas son promesas" y que no hay respuestas.

También mencionó que durante la pandemia, que comenzó a mediados del año pasado, han fallecido más de 1.200 trabajadores en salud y que algunos de los despidos se producen aún cuando algunos trabajadores médicos están recuperándose de la enfermedad.

La protesta prevista para este viernes también reclama por algunos descuentos que establece una ley que según mencionó Romero se aplica arbitrariamente contra el sector de salud.

Este jueves también protestaron en las calles de La Paz los trabajadores de la estatal Caja Nacional de Salud (CNS) por la falta de algunos insumos médicos para la atención a su población de asegurados.

Varios de ellos marcharon hasta llegar al Ministerio de Salud y prender fuego a un ataúd de cartón y cajas de medicamentos vacíos.

Bolivia atraviesa por la tercera ola de contagios de la covid-19 con jornadas en las que los reportes han dado cuenta de más de 3.000 casos y más de un centenar de fallecidos.

Desde marzo del año pasado se han reportado 15.826 fallecidos y 414.513 casos confirmados, de los que 68.539 permanecen activos.