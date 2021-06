01-01-1970 María Teresa Campos Europa Press Reportajes (Foto de ARCHIVO) 3/1/2020. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 18 (CHANCE)



Alejada del foco mediático y ocupada en su día a día, María Teresa Campos sopla las velas de su 80 cumpleaños. Tras unos meses de revuelo en los que sus entrevistas la han situado como objeto de muchas críticas, la periodista pasará el día de su cumpleaños sin grandes celebraciones pero con el cariño de sus hijas, Terelu Campos y Carmen Borrego.Dejando atrás el desagradable encontronazo que tuvo durante su entrevista con Isabel Gemio y a la espera de saber cuándo podrá volver a subirse a 'La Campos Movil', María Teresa Campos sigue compaginando a la perfección su vida diaria con esporádicas aparicioens públicas como la última en el programa de 'El Hormiguero' donde no tuvo demasiadas palabras de cariño hacia la que ha sido su cadena, Mediaset.Mientras que los rumores de una posible vuelta de Edmundo Arrocet a España desde Chile no paran de sucederse, la periodista ya ha dejado claro que no quiere saber nada del que fuera su 'gran amor' hace unos meses debido a su actitud cobarde en su ruptura. Por el momento ha sido la hija de Edmundo, Gabriela, la que ha adelantado que su padre podría estar de vuelta en nuestro país antes de lo esperado.Con este panorama, esperamos que María Teresa pueda disfrutar al máximo de su 80 cumpleaños rodeada de sus seres queridos. ¡Felicidades María Teresa!