LISTA DE INFORMACIONES PRINCIPALES 11:30 AM

MUN-GEN ONU-REFUGIADOS

GINEBRA - La guerra, la violencia, la persecución y las violaciones de derechos humanos hicieron que cerca de tres millones de personas huyesen de sus hogares el año pasado, pese a que la pandemia restringió el movimiento en todo el mundo por el cierre de fronteras y los confinamientos, dice ACNUR. Por Jamey Keaten y Edith M. Lederer. 700 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMN-GEN CORONAVIRUS-EEUU-ENCUESTA

MEMPHIS, Tennessee, EE.UU. - Muchos estadounidenses están mitigando las precauciones tomadas durante la pandemia de COVID-19 y reanudando sus actividades cotidianas a pesar del temor de que las restricciones se levantaron apresuradamente, de acuerdo con una encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research. La mayoría de la gente que lo hacía antes de la pandemia dice que ha reanudado la asistencia a bares, restaurantes, cines, espectáculos deportivos y otros eventos, así como los viajes. Por Adrian Sainz y Hannah Fingerhut. 575 palabras. AP Foto. ENVIADO.

Con:

-CORONAVIRUS-MACRON: Macron revive la tradición de saludar con beso en la mejilla.

-CORONAVIRUS-ALEMANIA: Alemania pide cautela ante la variante delta, más contagiosa.

-CORONAVIRUS-ISRAEL PALESTINOS: Israel enviará un millón de vacunas de COVID-19 a palestinos.

EUR-GEN ITALIA-CHILE-CACTUS ROBADOS

ROMA - Provistos de una orden de cateo, agentes de la unidad de vida silvestre de la policía italiana allanan el domicilio de un sospechoso de tráfico de cactus, donde encontraron más de un millar de cactus raros tomados furtivamente del desierto chileno de Atacama. La operación sirvió de catalizador para una campaña internacional de expertos, policías, conservacionistas y gobiernos para regresar las plantas a sus países nativos. Por Trisha Thomas. 513 palabras. AP Foto. ENVIADO.

DEP-FUT COPA AMERICA ARGENTINA-URUGUAY

BRASILIA - Uruguay y Argentina, los dos equipos que más veces han conquistado la Copa América, chocan en un encuentro del Grupo A, el cual reunirá a una pléyade de astros del fútbol europeo que incluye a Lionel Messi, Luis Suárez, Edinson Cavani y Lautaro Martínez. Argentina igualó con Chile en la primera fecha, durante la cual tuvo descanso la Celeste. 600 palabras. AP Foto. EDITORES: El partido comienza a las 0000 GMT.

ESP-MUS GIRAS REGRESAN

SIN PROCEDENCIA - Con el aumento de la vacunación contra el COVID-19 y la reapertura de muchos foros, múltiples artistas latinos han comenzado a anunciar giras por Estados Unidos y otros territorios para los próximos meses. Entre ellos figuran Enrique Iglesias y Ricky Martin, Alejandro Fernández, Camilo, Alejandro Sanz, Los Ángeles Azules y Los Bukis. 890 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMN-GEN NO FUE REAL

CIUDAD DE MÉXICO - Esta semana se aseguró falsamente que un video demostraba que las actas electorales en Perú habían sido alteradas y se dijo que la ex primera dama mexicana Margarita Zavala, quien ganó la elección para ser diputada federal, había cometido fraude para ganar la votación. También se aseguró incorrectamente que su esposo, el expresidente Felipe Calderón, había fallecido por COVID-19 y que durante la visita del secretario de Seguridad Nacional de EEUU a México, el funcionario había solicitado al país sumarse en contra de los hackeos de Rusia. Pero ninguna de estas afirmaciones es real. Por Marcos Martínez Chacón, Rafael Cabrera y Abril Mulato. 2.724 palabras. AP Foto. ENVIADO.

REP-INM GRECIA-MIGRANTES-ASILO

VATHY, Grecia - Al amanecer, un bote inflable con casi tres docenas de personas llegó a la isla griega de Samos, cerca de la costa con Turquía. Al día siguiente, según organizaciones defensoras de los derechos humanos, el mismo grupo fue visto regresando a la costa turca en otra precaria embarcación. Por Michael Svarnias y Elena Becatoros. 1.100 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMS-GEN CORONAVIRUS-ARGENTINA

BUENOS AIRES - En medio de la segunda ola de coronavirus, Buenos Aires es escenario de protestas de trabajadores de la salud y organizaciones sociales que reclaman mejoras salariales y laborales en un contexto inflacionario y de empobrecimiento.

REP-GEN LATINOAMERICA EN IMAGENES-FOTOS

Esta fotogalería destaca algunas de las mejores imágenes noticiosas tomadas por los fotógrafos de The Associated Press en Latinoamérica y el Caribe y publicadas entre el 11 y el 17 de junio de 2021. 76 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMN-INM TEXAS-INMIGRACION

DALLAS - Texas está transfiriendo a los reclusos de una prisión estatal a otros lugares para hacer espacio para los migrantes detenidos por las autoridades estales. La medida fue adoptada en respuesta a la orden del gobernador Greg Abbott de que las autoridades estatales arresten y confinen a migrantes que estén sin permiso en el país y hayan cometido un delito estatal o federal. Por Terry Wallace. 502 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMN-INM EEUU-INMIGRANTES-SALARIO

SEATTLE - Un juicio sobre si GEO Group debe pagar salarios mínimos -en lugar de un dólar al día- a los migrantes detenidos que realizan labores de cocina o de limpieza dentro de sus instalaciones en el estado de Washington concluye con el jurado dividido. El juez federal declara un juicio nulo tras un proceso de dos semanas y aproximadamente dos días de deliberaciones del jurado. Por Gene Johnson. 460 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMN-CLI TORMENTAS

MIAMI - Un sistema tropical traerá fuertes lluvias, marejadas ciclónicas e inundaciones en la costa norte del Golfo del México desde el viernes y durante el fin de semana, según meteorólogos. 270 palabras. ENVIADO.

ONU-GEN ONU-SECRETARIO GENERAL

NACIONES UNIDAS - La Asamblea General de la ONU elige a Antonio Guterres para un segundo quinquenio como secretario general de la organización, en momentos que un mundo profundamente dividido enfrenta numerosos conflictos, el impacto creciente del cambio climático y la pandemia que aún envuelve el globo. Por Edith M. Lederer. 340 palabras. AP Foto. ENVIADO.

MOR-GEN ISRAEL-PALESTINOS

JERUSALÉN - Los palestinos protestan tras los servicios religiosos en la mezquita Al Aqsa de Jerusalén y chocan con la policía israelí, en enfrentamientos que dejar tres manifestantes heridos. Una serie de choques mucho más violentos en el sitio en abril y mayo contribuyeron a la guerra de 11 días del mes pasado en Gaza. El sitio es el tercer lugar más sagrado del islam y el más sagrado para los judíos, que lo llaman el Monte del Templo porque era la localidad de templos bíblicos. 440 palabras. AP Foto. ENVIADO.

MOR-POL IRAN-ELECCIONES

DUBÁI - Irán vota en una elección presidencial inclinada a favor de un conservador protegido del líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, lo que alimenta la apatía de la población y deja llamados a un boicot en la República Islámica. Por Jon Gambrell. 550 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AFR-GEN ETIOPIA-TIGRAY

NAIROBI - Líderes etíopes dicen en conversaciones a puertas cerradas con un enviado de la Unión Europea este año que “ellos van a erradicar a los tigrayanos”, un objetivo que el enviado dijo que “parece un genocidio”. Por Cara Anna. 300 palabras. ENVIADO.

EUR-INM ESPAÑA-MIGRANTES

BARCELONA - Al menos tres personas mueren y cuatro están desaparecidas luego de que un barco con casi 50 migrantes se hundió frente a las Islas Canarias. 290 palabras. ENVIADO.

ASI-GEN NORCOREA-EEUU

SEÚL - Kim Jong Un ordena al gobierno norcoreano a alistarse para el diálogo y la confrontación con Estados Unidos, aunque más para lo segundo, según medios estatales. El pedido se produce días después de que Washington y otros instaron a Pyongyang a abandonar su programa nuclear y a regresar a las negociaciones. Por Hyung-Jin Kim. 463 palabras. AP Foto. ENVIADO.

DEP-FUT COPA AMERICA-CHILE-BOLIVIA

CUIABÁ, Brasil - Chile, que viene de conseguir un empate motivador ante Argentina en la primera fecha de la Copa América, busca evitar un tropezón con una Bolivia diezmada por el coronavirus. A comienzos de este mes, en la eliminatoria mundialista, Chile igualó también con la Albiceleste para luego resignarse a un empate con la Verde. 500 palabras. AP Foto. EDITORES: El partido comienza a las 2100 GMT.

DEP-FUT EURO HUNGRIA-FRANCIA

BUDAPEST - Francia buscará mantener su portería intacta por cuarto partido consecutivo con Benzema en la cancha cuando enfrente a Hungría en Budapest el sábado en duelo del Campeonato Europeo. Una victoria daría a los franceses un boleto a la siguiente ronda después de haber iniciado su participación con un triunfo de 1-0 sobre Alemania. Por Jerome Pugmire. 401 palabras. AP Foto. ENVIADO.

DEP-FUT REAL MADRID-FUTURO

MADRID - Han sido dos meses agitados para Florentino Pérez. El plan de la Súper Liga tramado por el presidente de Real Madrid con la esperanza de revolucionar el fútbol europeo explotó segundos después del despegue. Luego Zinedine Zidane dijo que se iba, esta vez en forma definitiva, y ahora Sergio Ramos se va. En síntesis, el futuro luce más que incierto para Real Madrid, salvo el caso de Pérez, tan firme como siempre en su papel de jefe de la potencia española. Por Joseph Wilson. 583 palabras. AP Foto. ENVIADO.

ESP-CIN IN THE HEIGHTS-COLORISMO

SIN PROCEDENCIA - Cada año, Hollywood es inevitablemente criticado por su falta de diversidad racial. Pero un problema menos conocido, aunque omnipresente, también reaparece: la falta de diversidad en cuanto a tono de piel. Volvió a suceder con “In the Heights”, una película de gran presupuesto basada en el musical creado por Lin-Manuel Miranda, que fue criticada esta semana por su escasez de afrolatinos de piel oscura en los papeles principales. Por Astrid Galvan. 850 palabras. AP Foto.

