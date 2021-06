Lewandowski, virtuoso en el Bayern y sin balones con Polonia

Robert Lewandowski, elegido mejor jugador del mundo 2020 por la FIFA, fue un fantasma en su primer partido de la Eurocopa con Polonia, pero los expertos lo disculpan: su equipo no puede suministrarle buenos balones.

La derrota 2-1 frente a Eslovaquia en el partido inaugural pone a Polonia y a su capitán bajo presión antes de enfrentarse a España el sábado en Sevilla (19h00 GMT).

"Teníamos en nuestro equipo al mejor jugador del mundo. Pero, el que no lo supiera, nunca lo habría creído", comentó cruelmente el rotativo Rzeczpospolita, que no obstante no echa la culpa al jugador de 32 años, autor de 66 goles en 120 internacionalidades.

"Lewandowski volvió a vivir su pesadilla de atacante falto de buenos pases, condenado a trabajar en el centro del campo", analiza el diario, añadiendo que "cargaba con el piano cuando como virtuoso debería tocarlo".

Como buen líder, "Lewy" intentó mantener la moral de sus tropas tras la derrota, pero sin mucha convicción: "Perdimos contra los teóricamente rivales más flojos así que estamos en una situación complicada", admitió.

"Espero que contra España, si mejoramos lo que no funcionó hoy, irá mejor, pero también soy consciente de que el rival será uno de los más díficiles", añadió.

- Ni Pelé ni Maradona... -

Lewandowski acaba de jugar con el Bayern de Munich las dos mejores temporadas de su vida. Pero, contrariamente a otros Balones de Oro de la década como Ronaldo, Messi y Modric, no tiene la suerte de tener una selección a la medida para disputar títulos.

Las horas de gloria de Polonia se remontan a hace más de 40 años, a la generación dorada del portero Tomaszewski, del genial Deyna y los atrevidos Lato y Gadocha, campeones olímpicos en 1972 y terceros en el Mundial de 1974, al ganar a Brasil.

Desde entonces, no hay mucho que contar. el actual grupo fue eliminado en octavos de final de la Eurocopa de 2016 en Francia por Portugal, a la postre vencedor, y terminó último de su grupo en el Mundial de Rusia-2018.

Los antiguos internacionales están desolados viendo como se desperdicia ese talento atacante. "No he visto que le apoyen ante la portería contraria. Sólo Pelé y Maradona eran capaces de ganar un partido ellos solos", se indigna Grzegorz Lato, el mejor goleador del Mundial de 1974.

- 'No es culpa de Robert' -

Para Grzegorz Mielcarski, también exinternacional, la culpa es de Paulo Sousa, el seleccionador, que estaría haciendo jugar al equipo contra natura: "Contra Eslovaquia, Lewandowski tiró dos veces a gol, en situaciones poco confortables. No le crearon ocasiones claras para marcar. No es sólo culpa de Robert".

Algunos se preguntan, sin embargo, si una estrella de la talla del muniqués no debería tomar las riendas del asunto él mismo: "Sé que un delantero vive de los pases que recibe, pero también es natural que se pida más a un jugador como Lewandowski", considera Paweł Golanski, antiguo internacional: "Debería ser capaz de tirar del equipo en momentos difíciles".

Pero no es tan fácil, ya que, al contrario que directores del juego como Messi o Modric, Lewandowski es un delantero centro puro, que no tiene los registros para dirigir sólo un ataque. En el Bayern, su papel es el de concretar el trabajo de estrellas como Coman, Gnabry, Müller o Sané.

"Hay que mantener la confianza de que, frente a España, en un torneo como la Eurocopa, todo puede pasar", dice para animar a sus compañeros. También se puede interpretar como que Polonia tendrá que contar con la suerte, si quiere seguir un poco su camino en este torneo.

