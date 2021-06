La UE intentará retomar este año las cumbres con América Latina y el Caribe

EFE/EPA/OLIVIER HOSLET/Archivo

Bruselas, 18 jun (EFE).- La Unión Europea (UE) tratará de retomar este año la celebración de cumbres de región a región con los países de América Latina y el Caribe, socios con los que el bloque comunitario quiere expandir su cooperación ante retos globales, indicaron hoy fuentes comunitarias.

Los ministros de Exteriores de la UE celebrarán el próximo lunes en Luxemburgo un Consejo en el que abordarán, entre otros, temas, la relación con esa región.

"Los ministros también discutirán la posibilidad de celebrar una cumbre entre las dos regiones, la Unión Europea y Latinoamérica y el Caribe, este año", señaló un alto funcionario comunitario.

Las cumbres entre la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) se venían realizando desde 1999 pero en 2015 tuvo lugar la última.

"El problema es la extremadamente compleja arquitectura política de Latinoamérica", apuntaron las fuentes, en referencia a alguna de las dificultades que han encontrado para volver a organizar esas cumbres.

Señalaron en cualquier caso que retomar estas reuniones al más alto nivel entre los dos bloques ha sido uno de los objetivos del alto representante de la UE para la Política Exterior, Josep Borrell, desde el inicio de su mandato, ya que "no tiene sentido que no tengamos cumbres regulares con una región que tiene lazos tan estrechos con Europa desde cualquier punto de vista, económicos, culturales".

Así, aseguró "trabajamos básicamente en ese objetivo", que consideró "extremadamente necesario" en un momento en que Latinoamérica se ve "debilitada por la pandemia" y con la emergencia de "preocupantes tendencias políticas".

"Cada vez vemos más polarización y fragmentación, con consecuencias preocupantes para la estabilidad del conjunto del continente", comentaron las fuentes.

La UE se ha propuesto "trabajar muy duro con los pases de la región" y "con la región como tal", de manera que la cumbre no sería en sí misma "un fin" sino "básicamente una oportunidad para llamar la atención sobre esta muy importante relación".

Durante su reunión del lunes, los ministros también recibirán información actualizada sobre la actualización de los acuerdos de asociación con Chile y México, así como el del Mercosur (Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay).

La ratificación de éste último encuentra dificultades por las preocupaciones de algunos Estados miembros sobre el respeto a la Amazonía pero también por intereses comerciales, apuntaron fuentes diplomáticas.

La UE es el tercer mayor socio comercial de la región de Latinoamérica y el Caribe, así como su mayor inversor.

Por otra parte, los ministros también abordarán asuntos de actualidad en la región, como la crisis en Venezuela, las protestas en Colombia o el reciente proceso electoral en Perú.

Igualmente, hablarán de la cooperación en materia de vacunas contra la covid-19. El debate sobre Latinoamérica y el Caribe en este Consejo está enfocado en prestar más atención y abordar el apoyo de la UE a la región, con la que la Unión quiere explotar todo el potencial de su cooperación en asuntos como el cambio climático y en foros multilaterales, subrayaron fuentes diplomáticas.