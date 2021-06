La UE autoriza los viajes no esenciales desde Estados Unidos y 12 países más

Un viajero en el aeropuerto de Bruselas.EFE/EPA/STEPHANIE LECOCQ/Archivo

Bruselas, 18 jun (EFE).- El Consejo de la Unión Europea (UE), órgano en el que están representados los países del club comunitario, incluyó este viernes a Estados Unidos y otros 12 países a la lista de estados seguros desde el punto de vista epidemiológico, cuyos ciudadanos pueden viajar a la UE por placer y no solo por motivos esenciales.

La propuesta de añadir a Estados Unidos había sido planteada por Portugal, país que preside el Consejo este semestre, y fue aprobada este miércoles en una reunión de los embajadores de los Estados miembros ante la UE (Coreper).

Ahora la luz verde de la institución europea se ha hecho efectiva con la publicación de la lista actualizada, que se revisa cada dos semanas.

Los otros países para los que países de la UE pueden levantar gradualmente las restricciones desde este viernes son Albania, Australia, Israel, Japón, Líbano, Nueva Zelanda, Macedonia del Norte, Ruanda, Serbia, Singapur, Corea del Sur y Tailandia.

Además, en un comunicado, el Consejo apuntó que también se autoriza los viajes no esenciales de las zonas administrativas especiales chinas de Hong Kong y Macao, a las que hasta hora se les exigía el principio de reciprocidad, mientras que esta condición continúa manteniéndose para China.

De esa manera, los ciudadanos procedentes de estas zonas podrán entrar en la UE con independencia de que se apliquen o no las mismas condiciones a los europeos que viajen a ellas.

También se recomienda permitir los viajes no esenciales procedentes de Taiwán.

La UE había prohibido la entrada a los visitantes de EE.UU. y otros países considerados de alto riesgo durante la pandemia, lo que congeló el flujo habitual de visitantes. Solo en 2019 más de 17 millones de personas viajaron a Europa desde Estados Unidos.

Los criterios para determinar los terceros países para los que se deberían levantar las restricciones de viaje fueron actualizados el pasado 20 de mayo.

Para decidir a cuáles se meten en esa lista se tienen en cuenta la situación epidemiológica y la respuesta general a la COVID-19, así como la fiabilidad y disponibilidad de la información.

Para los ciudadanos de los países que figuran en la lista, cada Estado miembro decide si imponerles o no una cuarentena a la llegada a su territorio.