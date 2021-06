La gira opositora internacional discutirá el cese de las sanciones, según Guaidó

El opositor venezolano Juan Guaidó ofrece una rueda de prensa hoy, en Caracas (Venezuela). EFE/ Rayner Peña R

Caracas, 18 jun (EFE).- El líder opositor venezolano Juan Guaidó aseguró este viernes que la gira internacional que emprenderá una delegación antichavista tendrá como objetivo discutir el levantamiento progresivo de sanciones si se cumple un posible acuerdo de negociación con el Gobierno de Nicolás Maduro.

El jueves, la oposición venezolana anunció el inicio de esta gira en Washington para "coordinar respaldos y alinear todo lo necesario de cara al inminente proceso de negociación integral" que procurará buscar con el Ejecutivo lo que la oposición denomina "acuerdo de salvación".

Guaidó, en rueda de prensa en Caracas, dijo que discutirán con los países que lo apoyan "en qué esquema se sienten cómodos en ese levantamiento progresivo de sanciones, con el cumplimiento del acuerdo, porque además ellos (sus aliados) ven amenazada su seguridad".

Aseguró que también debatirán sobre cuáles son las opciones que tienen si el Gobierno de Maduro no cumple con el posible acuerdo al que lleguen en un proceso de negociación.

"No sería de sorprender que la dictadura pretenda eludir (el compromiso de alcanzar un acuerdo) y para eso también tenemos que prepararnos y es parte también de la agenda que vamos a discutir con nuestros aliados", expresó

El opositor anunció que, en principio, la gira tendrá como destino Washington y Bruselas y tendrá una duración estimada de dos semanas. No detalló quiénes más conforman este grupo, además del opositor Gerardo Blyde.

Además de discutir el posible levantamiento de sanciones, Guaidó dijo que buscan "socializar" la propuesta, así como "fortalecer y ahondar" en el apoyo que han tenido tanto en Europa como en Estados Unidos.

En mayo, Guaidó anunció su disposición a negociar con el Gobierno de Maduro para alcanzar un "acuerdo de salvación nacional" con el fin de superar la crisis que vive Venezuela.

El opositor aspira a conseguir elecciones generales "libres" y "justas" y, a la propuesta, Maduro ha respondido diciendo que está listo para reunirse con "toda la oposición", pero exige que se levanten las sanciones internacionales antes de sentarse a dialogar.

Sin embargo, Guaidó plantea el levantamiento a condición de que el Gobierno ceda en sus posiciones, con el fin de llegar a unas elecciones "democráticas y transparentes", cuyo cronograma exige de inmediato.

Hasta el momento, no existe una fecha para que las dos partes se sienten a la mesa para comenzar las negociaciones.