Inglaterra aplaza su pase a octavos, Suecia lidera el grupo de España

Los partidos de la segunda fecha del grupo D de la Eurocopa-2020 se saldaron con sendos empates entre Inglaterra y Escocia (0-0) y entre República Checa y Croacia (1-1), mientras que Suecia derrotó por la mínima a Eslovaquia en un enfrentamiento de la llave E, este viernes.

Inglaterra, que hubiera sellado su pasaje a la siguiente ronda en caso de victoria, y Escocia volvían a verse las caras en un gran torneo internacional por primera vez desde la Eurocopa-1996 y en el mismo escenario, el legendario Wembley.

Para redondear la mística de este reencuentro histórico, entre dos selecciones británicas que se han medido en 115 ocasiones, un récord mundial, la lluvia no dejó de caer sobre Londres en los 90 minutos.

No habían transcurrido más que 12 minutos cuando Escocia comprobó lo mucho que iba a sufrir en el inicio de la contienda. El central inglés John Stones se elevó a la salida de un córner y, libre de marca, cabeceó con fuerza al palo derecho de David Marshall (12).

Inmediatamente después, Raheem Sterling penetró por la izquierda y cedió a Mason Mount, que remató desviado en el primer palo, haciendo que el balón rozara el poste (13).

Tras un inicio fulgurante, Inglaterra entró en una fase de mayor tranquilidad.

Escocia no respondió hasta cerca de la media hora de juego. Kieran Tierney profundizó por la izquierda, se quitó a un defensa con un recorte y, con tiempo para pensar, puso un centro desde fuera del área al segundo palo. Stephen O'Donnell remató de volea y obligó al arquero Jordan Pickford a emplearse a fondo para poder despejar con la mano derecha (29).

- Schick suma y sigue -

En la reanudación el equipo local volvió a avisar tempranamente, con un chut lejano de Mount que obligó a intervenir a Marshall (49).

Reece James salvó a los suyos cuando evitó con su cabeza que un disparo de Lyndon Dykes perforara las redes inglesas (62).

Cansada pero valiente, sin renunciar a la victoria, Escocia pudo ponerse por delante a través de Ché Adams, pero el ariete del Southampton no enganchó bien el centro servido por su capitán, Andy Robertson (78).

"Ha sido una noche frustrante. Sabemos que podemos jugar mejor", declaró Gareth Southgate, seleccionador inglés, a ITV. "Al final no hemos hecho lo suficiente para ganar el partido y cuando no se gana un partido, al menos hay que asegurarse de no perderlo", añadió.

El 0-0 final deja a Escocia colista con un punto y a Inglaterra (4 puntos) segunda en la llave D por una ligera peor diferencia de goles (+2 contra +1), por detrás de República Checa, quien también firmó tablas (1-1) este viernes, en su caso contra Croacia (3ª, 1 punto) en el Hampden Park de Glasgow.

Patrik Schick, una de las revelaciones de la Eurocopa y ahora líder en solitario de la tabla de goleadores con tres dianas, puso por delante a República Checa de penal, que le hicieron a él mismo (37), pero Ivan Perisic igualó para los croatas nada más empezar el segundo tiempo (47).

"No estamos jugando bien, simplemente no. No sé el porqué. Tuvimos un mal comienzo de partido", declaró el jugador del Inter de Milán.

Croacia, con apenas un punto en dos partidos, queda contra las cuerdas y se jugará su supervivencia en la competición en el último partido ante Escocia.

- Isak "es fantástico" -

En el primer turno de los partidos de este viernes, Suecia, con un fantástico Alexander Isak, logró su primera victoria en esta Eurocopa, derrotando 1-0 a Eslovaquia a través de un penal convertido por Emil Forsberg (77).

Antes del tanto sueco, Isak diseñó una de las jugadas del torneo, aunque no pudo acabar en gol. El delantero regateó a cuatro defensas antes de sacar un derechazo raso al palo corto que detuvo el arquero eslovaco.

A Isak "es fantástico verlo en el terreno de juego. Es joven, tiene talento, pero creo que aún puede progresar. Hizo un muy buen partido", lo alabó su seleccionador, Janne Andersson.

Suecia lidera con 4 puntos el grupo E, por delante de los eslovacos que cuentan con 3, a falta del España-Polonia del sábado (19h00 GMT) en Sevilla.

