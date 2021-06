Henley y Oosthuizen comparten liderato del Abierto de EEUU, Mickelson tropieza

El estadounidense Russell Henley y el sudafricano Louis Oosthuizen compartieron el jueves el liderato provisional de la primera ronda del Abierto de golf de Estados Unidos, con el español Rafa Cabrera Bello en tercera plaza y Phil Mickelson con escasas opciones de otro histórico triunfo.

Henley, 63 del ranking mundial, dormirá en la cabeza gracias a una primera tarjeta de 67 golpes, cuatro bajo par, en el campo de Torrey Pines (San Diego, California).

El sudafricano Louis Oosthuizen, ganador del Abierto Británico de 2010, también tenía un balance de cuatro bajo par cuando la oscuridad interrumpió su recorrido con dos hoyos por jugar, después de cinco birdies y un bogey.

La ronda fue suspendida a las 19H51 locales (02H51 GMT) y se reanudará a las 06H50 (13H50).

Un total de 36 jugadores, de 156, no pudieron completar sus recorridos debido a que la jornada había arrancado con 90 minutos de retraso por niebla.

Russell Henley, que no ha ganado un título de PGA desde el Abierto de Houston de 2017, sorprendió con un recorrido en el que completó seis birdies y cometió dos bogey.

"En el último año he jugado el golf más consistente de mi carrera. Siento que tengo un juego más completo", declaró Henley.

"Pero nunca he terminado entre los 10 primeros en un 'Major'. Quiero jugar mejor en estos torneos. Me siento bien", afirmó el golfista, de 32 años.

- Rahm al acecho -

El español Cabrera Bello, número 139 del mundo, y el italiano Francesco Molinari, campeón del Abierto Británico de 2018, compartieron la plaza con 68 golpes.

Cabrera Bello, de 37 años, tuvo una sobria actuación en la que no cometió ningún bogey y sumó un birdie y un espectacular eagle de 60 pies (18 metros) en el hoyo 18.

"El hecho de haber jugado bien el año pasado y haber tenido un buen comienzo, me dio un poco más de buenos recuerdos o buenas vibraciones al llegar esta semana", dijo el español, que concluyó en el octavo lugar compartido en la primera ronda de 2020.

"He golpeado una cantidad decente de calles y una cantidad decente de greens. También di algunos tiros de recuperación geniales para salvar el par, y tuve poco de suerte en el 18", reconoció.

Otro español, Jon Rahm, se colocó en buena posición con una tarjeta de 69 golpes.

El número tres mundial se felicitó de haber podido terminar la ronda aunque fuera en la penumbra.

"Incluso 20 minutos de diferencia al dormir" importan, afirmó. "Conseguimos terminar hoy así que es una gran diferencia".

"Espero poder mantener este buen juego", afirmó Rahm, que apenas ha podido preparar el torneo tras pasar una semana de cuarentena debido a un contagio de covid-19.

El español se ubicó en la quinta plaza, compartida con los estadounidenses Brooks Koepka, Xander Schauffele y Hayden Buckley y con el japonés Hideki Matsuyama y el colombiano Sebastián Muñoz, el único de ellos que no terminó la ronda.

Muñoz, número 65 de PGA, sumaba dos birdies sin bogeys con cuatro hoyos por jugar.

- Mickelson desconcentrado por celulares -

La gran decepción de la jornada fue Mickelson, héroe local en su natal San Diego, que se volvió a estrellar contra su torneo maldito, el único Grand Slam que falta en su nutrida vitrina.

Un día después de su 51º cumpleaños, el estadounidense acabó con una tarjeta de 75 golpes, cuatro sobre par, a ocho de Hessley en un lejano puesto 96.

'Lefty' soñaba con una segunda victoria histórica, tras convertirse el mes pasado en el ganador más veterano de un Grand Slam con su triunfo en el Campeonato de la PGA, sexto 'Major' de su palmarés.

Este jueves, vio esfumarse gran parte de sus opciones nada más arrancar, tropezando con tres bogeys en los primeros seis hoyos.

Mickelson consiguió un birdie con el que recuperaba terreno pero terminó el recorrido con otros dos bogeys en los últimos cuatro hoyos.

"He luchado mucho, he hecho muchos putts cortos para mantenerme dentro pero luego he acabado haciendo bogeys", lamentó. "Estoy un poco decepcionado".

Ante los medios, el californiano se quejó del sonido de los celulares de algunos espectadores en el campo cuando trataban de tomarle fotografías o vídeos.

"No entiendo por qué no se puede poner en silencio con ese botoncito lateral", dijo Mickelson.

El estadounidense admitió que esta situación le afectó especialmente en el hoyo 13, cuando golpeó la pelota contra la bandera y acabó en la hierba camino a uno de los bogeys.

"Tienes que ser capaz de que no te afecte, recomponerte y retomar tus pensamientos y demás, pero ciertamente tampoco me hicieron ningún favor", lamentó.

El número de espectadores en el Abierto está limitado a unos 8.000 cada día debido a las medidas de prevención de la pandemia de covid-19.

Una victoria en el Abierto, torneo del que ha sido subcampeón en seis ediciones, metería a Mickelson en el selecto grupo de golfistas que han conquistado todos los Grand Slam.

Por su parte el número uno mundial, el estadounidense Dustin Johnson, terminó en el puesto 24 compartido con 71 golpes.

Entre los latinoamericanos, el argentino Fabián Gómez tuvo un gran arranque con 70 golpes que le situaban en el 11º puesto y el mexicano Abraham Ancer concluyó en el 61º con 73 golpes.

js-gbv/gma