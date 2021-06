Gloria Camila, molesta con la intención de Michu de hacer una exclusiva hablando de José Fernando

12-02-2021 Gloria Camila, en una imagen reciente EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



Duro varapalo para José Fernando. Y es que coincidiendo con su 29 cumpleaños, y cuando le quedaban pocos días para recuperar la libertad y retomar su vida, el juez ha condenado al hijo de Rocío Jurado y José Ortega Cano a un año más de internamiento en el Hospital Psiquiátrico San Juan de Dios, por haber incumplido la orden de alejamiento que tenía sobre Michu en el año 2017.



El joven, que contaba con salir del centro este mes de junio, tendrá que esperar todavía un año para llevar a cabo unos planes de boda con la madre de su hija Rocío que, aunque Michu desmintió tajantemente cuando se publicó la noticia hace unos días, ahora ha confirmado. La gaditana, muy afectada por este aumento de la condena de José Fernando, ha asegurado además que se estaría planteando conceder una exclusiva - con el beneplácito de su novio - para hablar largo y tendido tanto de su relación como de sus planes de futuro.



Algo que, viendo su reacción, no le ha hecho ni pizca de gracia a Gloria Camila. "Ah, pues yo creo que ya está todo aclarado. No hace falta... pero vamos... no sé nada", aseguraba visiblemente molesta y sin disimular su enfado la actriz a su llegada a un centro comercial en compañía de su sobrina Rocío Flores, con quien vuelve a presumir de una unión a prueba de balas después de una temporada sin dejarse ver juntas fomentando rumores de distanciamiento.



En cuanto al estado de salud de su padre, Gloria señala que está "mejor, cada vez mejor", y que no sabe de donde salió lo de la bajada de tensión: "es que no se. Yo hablé con él y estaba todo bien. Así que no te puedo decir, cuenta que acababa de salir de la operación*"