Fútbol/Euro.- Previa del Portugal - Alemania

Alemania se la juega ante una crecida Portugal



BARCELONA, 18 (EUROPA PRESS)



Las selecciones de Portugal y Alemania abren un nuevo capítulo en el 'Grupo de la Muerte' de esta Euro 2020, en una segunda jornada que puede clasificar a Portugal en caso de victoria y, de ser así, Alemania podría hasta quedarse fuera siendo una de las favoritas, así que lucharán por lograr un mejor escenario.



En esta cita del grupo F que alberga Múnich no se permiten relajaciones ni irregularidades. Las tuvo Alemania ante Francia, un 'coco' que no obstante ganó por un autogol del central Mats Hummels, y ahora debe reconducir la situación ante una Portugal crecida.



Los lusos, vigentes campeones de la Eurocopa, ganaron por 3-0 a Hungría aunque el resultado es mucho más claro y abultado de lo que pasó realmente en el césped. De hecho, el primer gol, de Raphael Guerreiro, no llegó hasta el 84' por la resistencia de los húngaros.



Después, un doblete de Cristiano Ronaldo hizo que el luso se convierta ya en el máximo goleador histórico de la Eurocopa, superando a Michel Platini, y que Portugal pueda lograr el billete si gana a Alemania este sábado. Además, si Hungría no gana a Francia, se asegurarían mínimo el segundo puesto.



Alemania, de momento, tiene mucho más trabajo por hacer. Dado que pasan los dos primeros de cada grupo y los cuatro mejores terceros, hay esperanzas para los de Joachim Löw, pero ser más optimista pasa por doblegar a los de Fernando Santos y volver a mostrar esa mejora que venían teniendo.



No obstante, si Alemania pierde y Francia empata o gana su partido contra Hungría, los germanos estarán eliminados. Así que poca red tienen los de Toni Kroos, Thomas Müller, Kai Havertz y compañía. No parece que Löw vaya a hacer grandes cambios, con la idea de tener el balón, dominar con él y vigilar las contras de Portugal.



"Empezamos con una victoria, pero sólo son tres puntos. Nos quedan dos partidos, esto es la Euro y tenemos que ser constantes", avisó el seleccionador luso, Fernando Santos. Por su parte, Löw aseguró en la previa que la "ambición y la determinación" del equipo siguen siendo "ejemplares". Que siga la lucha en el 'Grupo de la Muerte'.



FICHA TÉCNICA.



--POSIBLES ALINEACIONES.



PORTUGAL: Rui Patrício; Semedo, Rúben Dias, Pepe, Guerreiro; Danilo, William Carvalho; Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Diogo Jota; y Cristiano Ronaldo.



ALEMANIA: Neuer; Ginter, Hummels, Rüdiger; Kimmich, Gündogan, Kroos, Gosens; Havertz, Müller; y Gnabry.



--ÁRBITRO: Anthony Taylor (ING).



--ESTADIO: Allianz Arena.



--HORA: 18.00/Cuatro.