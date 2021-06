Fútbol/Euro.- Paulo Sousa: "Nuestro objetivo será minimizar la posesión de España"

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



El seleccionador de Polonia, Paulo Sousa, aseguró este viernes que el objetivo ante España será "minimizar la posesión" de 'la Roja' para seguir teniendo opciones en la Eurocopa tras el traspié inicial ante Eslovaquia (1-2) que les condicionará el resto del torneo, además de defender al delantero Robert Lewandowski.



"Lo que me hace ser optimista antes del partido es, en primer lugar, la calidad de mis jugadores y su convicción de que podemos ganar. Por supuesto, estamos en una situación difícil, pero a veces las grandes cosas se forjan en la adversidad", dijo Sousa en rueda de prensa.



"Nuestra tarea consistirá en minimizar la posesión del balón de España en la medida de lo posible. Pero, como he dicho, tenemos calidad en nuestro equipo y haremos todo lo posible por demostrarlo contra la selección española", añadió el seleccionador de los polacos.



Además, Sousa defendió al jugador mundial del año, Robert Lewandowski, tras las críticas recibidas durante la semana. "Robert hizo mucho contra Eslovaquia. Se sacrificó, dio todo lo que pudo contra Eslovaquia", añadió en la comparecencia ante los medios en Sevilla.



Por otro lado, el técnico de Polonia también dijo que confiaría en una defensa agresiva contra los españoles. "Tenemos que ver cómo les podemos hacer daño para terminar con el resultado que queremos", dijo el portugués. "Si no estás realmente decidido y convencido, con o sin balón, puedes tener esperanza, pero no lo lograrás", agregó.