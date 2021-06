Fútbol/Euro.- Crónica del Suecia - Eslovaquia: 1-0

Suecia sale de la cueva a tiempo



Liderado por Alexander Isak, el combinado sueco pone emoción al grupo de España al imponerse por 1-0 a Eslovaquia



MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



Suecia apretó las cosas en el Grupo E de la Eurocopa, el de la selección española, tras imponerse este lunes por un ajustado 1-0 a Eslovaquia, gracias a su mayor ambición en la segunda mitad liderada por Alexander Isak.



De este modo, con esta victoria y a falta del España-Polonia de este sábado, el combinado de Janne Andersson se pone líder con cuatro puntos, uno más que los eslovacos, y mete más presión a los de Luis Enrique de cara a no llegar a la última jornada sin depender de nadie para el pase a octavos.



Suecia y Eslovaquia dirimieron un trabado duelo, donde los suecos no estuvieron lo ambiciosos que se les podía reclamar tras su planteamiento defensivo del pasado lunes en La Cartuja y de cara a buscar los tres puntos, mientras que los eslovacos especularon quizá demasiado con el hecho de tener tres puntos y se vieron desbordados en la segunda mitad por la mayor ambición de su rival.



Los primeros 45 minutos fueron seguramente de los más flojos hasta el momento de esta Eurocopa. Los dos equipos demostraron que ofensivamente no son tan poderosos y no se pudo contabilizar ninguna oportunidad clara en el primer acto, donde el dominio se alternó con mejor inicio escandinavo y mejor final eslovaco.



El 0-0 no le valía demasiado a los de Andersson que por ello salieron con muchas más ganas tras el descanso, sobre todo un Isak que fue el mejor de los suyos tras haber pasado desapercibido en la primera parte. Del bostezo en el Krestovski se pasó a un choque con más ritmo y que tuvo una sola dirección.



Dúbravka realizó una gran parada a Augustinsson y esto desencadenó los mejores minutos de Suecia, que gozó de buenas opciones, con el delantero de la Real Sociedad siendo protagonista con un disparo que fue repelido por Skrinniar, un cabezazo, una gran jugada personal que detuvo el portero y, por último, el pase a Quaison que significó el penalti que transformó Forsberg en el 77. Eslovaquia, con poco de Hamsík, trató entonces de reaccionar, pero le faltaron argumentos.



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: SUECIA, 1 - ESLOVAQUIA, 0 (0-0, al descanso).



--ALINEACIONES.



SUECIA: Olsen; Lustig, Lindelof, Danielson, Augustinsson (Bengtsson, min.88); Ekdal (Svensson, min.88), S.Larsson, Olsson (Claesson, min.64), Forsberg (Krafth, min.93); Isak y Berg (Quaison, min.64).



ESLOVAQUIA: Dúbravka; Pekarík (Haraslin, min.64), Satka, Skriniar, Hubocan (Hancko, min.84); Kucka, Hrosovksy (Duris, min.84); Koscelnik, Hamsík (Benes, min.77), Mak (Weiss, min.77); y Duda.



--GOLES.



1-0, minuto 77. Forsberg, de penalti.



--ÁRBITRO: Daniel Siebert (ALE). Amonestó a Olsson (min.23), por Suecia, y Dúbravka (min.75), Duda (min.80) y Weiss (min.87), por Eslovaquia.



--ESTADIO: Krestovski de San Petersburgo (Rusia).