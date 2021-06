Fútbol/Copa América.- Brasil arrolla a Perú y Colombia no pasa del empate sin goles ante Venezuela en la Copa América

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



La selección de Brasil continúa en su buen estado de forma y sumó este jueves su segunda victoria en la Copa América 2021 al golear 4-0 a Perú y clasificarse ya para los cuartos de final, mientras que Colombia no pudo pasar del empate sin goles ante Venezuela, en el inicio de la segunda jornada del torneo.



La pentacampeona del mundo no tuvo excesivos problemas para encadenar su novena victoria consecutiva en un partido que casi siempre dominó, pero que no terminó de sentenciar hasta los segundos 45 minutos, pese a abrir el marcador pronto en el Estadio Nilton Santos de Río de Janeiro.



El encargado de hacer el 1-0 fue el lateral Alex Sandro, que envió a la red una jugada iniciada por Neymar, que sería el autor del 2-0, ya bien entrado el segundo tiempo (minuto 68). El delantero del PSG marcó por cuarto partido consecutivo y ya suma 68 goles internacionales, a nueve del récord de Pelé.



En los compases finales del partido, la 'Seleçao' cerró su goleada por medio de Everton Ribeiro, que se estrenó con la camiseta brasileño, y de Richarlison, que dejan a los de Tite en cabeza del Grupo A con seis puntos y ya clasificada.



Por otro lado, Colombia, otra de las selecciones que había iniciado la Copa América con victoria, no pudo sumar su segundo triunfo después de toparse con un gran Wuilker Faríñez, que permitió que Venezuela sacase un punto.



El portero del Lens francés fue un auténtico 'muro' insalvable para los de Reinaldo Rueda en el Estadio Pedro Ludovico Teixeira de la localidad brasileña de Goiania, donde se mostraron muy superiores a la 'Vinotinto'.