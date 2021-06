Fútbol.- Robert Moreno, nuevo entrenador del Granada

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



El técnico catalán Robert Moreno será el entrenador del Granada CF las dos próximas temporadas, relevando al exitoso Diego Martínez en el banquillo nazarí, ha confirmado este viernes el club andaluz.



El exseleccionador español comenzó su carrera como entrenador con tan solo 14 años y dirigió a varios equipos de ámbito catalán. En 2011, como segundo entrenador de Luis Enrique Martínez, dirigió a la AS Roma (2011-12).



Junto al técnico asturiano también militó en el RC Celta de Vigo (2013-2017-18), en el FC Barcelona (2014-17) y en la selección española, y fue segundo de Juan Carlos Unzué en el Celta en la temporada en la que Luis Enrique no entrenó (2017-18).



En 2019, tras la dimisión de Luis Enrique por temas personales, Robert Moreno se hizo cargo de la selección como entrenador principal durante la fase de clasificación para la Eurocopa. En sus nueve partidos al frente de 'La Roja' se mantuvo invicto, logrando siete victorias y dos empates con 29 goles a favor y 4 en contra, certificando la clasificación de España para la Euro 2020.



Tras el regreso de Luis Enrique dejó el banquillo de la selección, y en diciembre de ese mismo año 2019 recaló en la AS Mónaco (2019-20), de donde fue destituido en julio de 2020. Ahora, dirigirá en LaLiga Santander como primer entrenador por primera vez.