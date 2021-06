Exdiputado opositor venezolano alerta de un brote de paludismo en el estado costero

En la imagen, el exdiputado opositor venezolano y médico José Manuel Olivares. EFE/Mauricio Dueñas Castañeda/Archivo

Caracas, 18 jun (EFE).- El exdiputado opositor venezolano y médico José Manuel Olivares alertó este viernes de un brote de paludismo en el estado costero de La Guaira, vecino a Caracas, con cerca de 40 casos.

"Se han registrado cerca de 40 casos y, hasta ahora, ninguna autoridad sanitaria se ha dado por enterada", escribió Olivares en un mensaje en Twitter.

La malaria es una enfermedad que puede ser mortal. Está causada por un parásito del género Plasmodium que se hospeda primero en un mosquito del tipo Anopheles y, finalmente a través de la picadura del insecto, en el ser humano.

Además, "se puede expandir muy rápido", alertó el exparlamentario.

"Y hoy, una semana después de los primeros casos, todavía no se ha tomado ninguna medida ni de investigación ni de contención", denunció el opositor que vive fuera de Venezuela hace varios años y no detalló cómo obtuvo la información.

Olivares aclaró que La Guaira "no es una zona de malaria" y la enfermedad ha sido "importada del sur del país".

"No es suficiente fumigar, hay que implementar también medidas efectivas para evitar nuevos contagios y evitar la reproducción del mosquito", apuntó.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estimó que en 2018 en Venezuela, se registraron 471.000 casos y 423 muertes, con especial incidencia de la enfermedad en el sureño estado Bolívar (fronterizo con brasil), pero el país no publica cifras oficiales de la enfermedad desde 2016, cuando reportó 245.000 casos y una muerte.

Venezuela fue el primer país en erradicar el paludismo, en 1961, según fue certificado por la OMS, si bien la enfermedad ha cobrado fuerza desde 2017, especialmente en el sur del país.

La ONG Médicos sin Fronteras diagnosticó y atendió 43.019 casos en 2020 en los estados Anzoátegui, Bolívar y Sucre.