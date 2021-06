Estas han sido las 5 fotos de Danna Paola que han revolucionado en Instagram

Danna Paola (@dannapaola) publicó en las últimas horas varias imágenes que causaron gran furor en redes. Los 5 posteos de historias y fotografías, alcanzaron más de 1.533.100 de interacciones entre sus más fieles seguidores.

Los posts más populares:





Esta canción me hace bailar tantooooooooo! Y sí, aquí estaba escuchando el master final de #MIA hace semanas… uffff 💚🛼☀️🌙💞





6 horas… 💞🛼🌙☀️💚 #MIA





The sound of new music & Pura Piraña 🐟 #PuraPiraña .. can’t wait!





WELCOME TO THE NEW ME 🛼💚🌙🌞





#MÍA 🛼💚🌙🌞 17/06/21 WELCOME TO THE NEW ME

Danna Paola Rivera Munguía nació el 23 de junio de 1995 en la Ciudad de México. Es una cantante, actriz, modelo y compositora.

Es hija del cantante mexicano Juan José Rivera y su madre es Patricia Munguía. Danna comenzó su carrera con tan sólo cuatro años de edad cuando participó en el programa Plaza Sésamo en 1999. Un par de años después, en 2001, la joven actriz consiguió su primer papel como protagonista de la novela María Belén, actuación por la que ganó su primer premio como Mejor Interpretación Infantil de los Premios Bravo.

Asimismo, firmó un contrato con Universal Music y grabó su primer álbum. En el 2004, Danna protagonizó la novela «Amy, la niña de la mochila azul» y lanzó su segundo disco llamado Océano. Después, en 2008, la artista debutó en el cine con la película Arráncame la vida y un año después dio vida a "Patitio" en la telenovela infantil-juvenil de Televisa, Atrévete a Soñar.

Dos años después, la actriz y cantante entró a formar parte de Disney y Pixar y dio voz a Rapunzel en la película animada Enredados. En 2016, la estrella juvenil regresó a la panatalla grande con Lo más sencillo es complicárselo todo y un par de años después, en 2018, Danna Paola fue parte de la serie española de Netflix, Élite, en donde interpretó el papel de Lucrecia. Finalmente, en 2021 la también cantante estrenó su más reciente álbum tutilado K.O.