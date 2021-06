Estados Unidos.- Tobías Martínez (Cellnex) ve falta de colaboración en Europa para crear grandes tecnológicas

18-06-2021 Tobías Martínez (Cellnex) ve falta de colaboración en Europa para crear grandes tecnológicas. Defiende mejorar la cooperación entre las empresas para desarrollar los fondos europeos ECONOMIA FOMENT DEL TREBALL (YOUTUBE)



Defiende mejorar la cooperación entre las empresas para desarrollar los fondos europeos



BARCELONA, 18 (EUROPA PRESS)



El consejero delegado de Cellnex Telecom, Tobías Martínez, ha afirmado este viernes que falta colaboración en Europa para crear grandes empresas tecnológicas que puedan competir con las de EE.UU., y ha añadido que no hay ninguna gran multinacional tecnológica europea en el mundo porque "estructuralmente es muy difícil".



Lo ha dicho en una mesa redonda en el XVIII Foro de Diálogo España-Italia, junto a la vicepresidenta segunda del Gobierno, Nadia Calviño; el ceo de TIM, Luigi Gubitosi, y la presidenta del Fondo Nazionale Innovazione, Francesca Bria, moderados por la periodista Anna Buj.



Martínez ha explicado que no se puede perder la oportunidad que brindan los fondos europeos y que, para llevar a cabo los planes de una manera correcta, habrá que cooperar "más de lo que se está acostumbrado" entre empresas grandes, medianas y pequeñas, y que el sector privado deberá aportar capital.



Sobre los cambios que han llegado a España a raíz de la pandemia, Martínez ha destacado que ha habido un gran crecimiento que ha puesto a prueba el sistema de redes y que el uso de datos creció un 50% el año pasado, lo cual permitió a "muchas personas y empresas seguir conectadas y operando".



DIGITALIZACIÓN Y FORMACIÓN.



Sobre el 5G, ha dicho que no es la evolución del 4G, porque la tipología de red, los activos e inversiones y los servicios tienen más que ver con la inteligencia artificial, la robótica y la realidad aumentada.



Ha añadido que la transformación ecológica, energética y de mejora del tránsito urbano no podrá avanzar sin la digital, por lo que se acerca una época en la que "una serie de cambios van a coincidir".



También ha alertado de que, si esta digitalización no va acompañada de formación digital, "puede crearse una élite de gente formada y con capacidades en 2030 y otro conjunto de personas que no se sepa qué profesión pueden tener y con muy poco futuro", porque quien no esté en el mundo digital no podrá educarse, trabajar o montar una empresa.