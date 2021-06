España.- Isabel Díaz Ayuso, investida presidenta de la Comunidad de Madrid con los votos a favor de Vox

18-06-2021 Isabel Díaz Ayuso en una imagen de archivo POLITICA



Isabel Díaz Ayuso ha sido investida de nuevo presidenta de la Comunidad de Madrid, gracias a los 77 diputados que suman el Partido Popular y Vox y pese al voto en contra de PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos.



La Asamblea de Madrid ha acogido este jueves y viernes el Pleno de investidura tras la convocatoria de elecciones adelantadas del 4 de mayo, consecuencia de la ruptura de Ayuso con Ciudadanos.



En la primera jornada del debate la 'popular' desgranó, durante casi dos horas de discurso, las principales políticas que pondrá en marcha su Gobierno. Entre los casi cincuenta anuncios que realizó destacan tres: rebaja fiscal para la campaña de la renta 2022, un plan para la descarbonización y contra el cambio climático y la puesta en marcha de ayudas económicas a la maternidad para las mujeres menores de 30 años.



Además, fiel a sí misma, Ayuso defendió que blindará la libertad que existe en Madrid y reivindicó que la región se ha convertido "en el primer muro donde se estrellan las políticas del Gobierno central, que están haciendo de España un país desgajado, manoseado por los independentistas y sin socios en la comunidad internacional".



En la segunda sesión, Monasterio ha cumplido su palabra de dar sus votos a la presidenta para que comiencen "a trabajar cuanto antes porque se ha perdido un tiempo valiosísimo". Pese a que ha dicho en numerosas ocasiones que entregaba sus votos "gratis" hoy la líder de Vox ha mostrado algunas de sus exigencias como derogar las leyes LGTBI vigentes en la Comunidad de Madrid y cerrar Telemadrid.



Ha dicho que están abiertos a colaborar siempre que respeten a sus votantes y su programa político. "Nosotros desde luego respetamos a los suyos y su programa aunque diferimos en muchos aspectos. Somos fuerzas políticas muy distintas. Tenemos posiciones diferentes pero eso no debería ser un obstáculo insalvable para alcanzar los acuerdos que necesitan los madrileños", ha declarado.



"NACE SU GOBIERNO, PERO NACE UNA OPOSICIÓN FÉRREA"



Los tres portavoces de la izquierda (Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos) han avanzado en sus intervenciones que sus formaciones se posicionarían en contra de que Ayuso alcanzara la Presidencia.



La portavoz de Más Madrid, Mónica García, le ha indicado que hoy "nace su gobierno" pero también "nace una oposición férrea" ante él. "Me imagino que se habrá fijado, pero a partir de hoy me siento delante de usted", le ha dicho.



Por su parte, la portavoz del PSOE, Hana Jalloul, ha defendido la posición en contra de su grupo porque considera que la 'popular' ha convertido a la región en "un plató", ha hecho de la confrontación "su seña de identidad" y ha puesto las instituciones "a su servicio y no al revés".



La portavoz de Unidas Podemos, Carolina Alonso, cree que la ahora presidenta ha convertido al Gobierno regional en un "aparato de propaganda" bajo una gran "fábrica de mentiras" y ha mostrado su "desacuerdo y preocupación" con que vaya a ser de nuevo la que dirija a los madrileños.



La dirigente regional tomará posesión de su cargo mañana por la mañana, a las 12 horas, en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno madrileño, y será el lunes cuando lo hagan los nuevos consejeros del Ejecutivo. Ese día tendrá lugar el primer Consejo de Gobierno de la XII Legislatura.