España.- Aragonès quiere que Sánchez aborde con él sus propuestas además de presentarlas públicamente

18-06-2021 Reunión entre el presidente del Govern, Pere Aragonès, y el expresidente Carles Puigdemont en Waterloo (Bélgica). POLITICA GOVERN



Mantiene una reunión "institucional" con Puigdemont en Waterloo y prevén reunirse periódicamente



BARCELONA, 18 (EUROPA PRESS)



El presidente del Govern, Pere Aragonès, ha sostenido este viernes que, al margen de presentar sus propuestas públicamente en el Gran Teatro del Liceo el próximo lunes a las 12 horas, el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, debería abordarlas con él y su Govern, en una reunión que "se tiene que celebrar durante junio", como acordaron.



A preguntas de los medios, ha asegurado que por ahora no le consta haber recibido ninguna invitación formal para asistir al acto, ha dicho en rueda de prensa junto al expresidente del Govern Carles Puigdemont tras reunirse en Waterloo (Bélgica).



"Independientemente de los actos que pueda organizar, espero tener la oportunidad de discutirlo a fondo, con toda la firmeza a favor de la amnistía y la autodeterminación", ha remarcado Aragonès, que ha insistido en que, con quien debe abordar el asunto Sánchez, es con él y su Ejecutivo.



Puigdemont ha resaltado que acumulan años preguntándose si el Gobierno central está dispuesto a negociar en condiciones de igualdad con las instituciones catalanas y desde su reconocimiento: "A ver si alguien puede formularle esta pregunta el lunes" a Sánchez.



Ha insistido en que la mesa de diálogo con el Gobierno central debería ser de negociación: "Si es para dialogar, podemos dialogar aquí mismo. Es algo muy serio y nos gustaría que el Estado español aprendiera que los conflictos políticos se deben resolver de forma política. Y lo más alejado del concepto de negociación se llama Código Penal y Tribunal de Cuentas".



REUNIÓN EN WATERLOO



Aragonès ha defendido que la reunión con Puigdemont no sólo ha representado "el reconocimiento institucional a un presidente de la Generalitat que lo fue en los momentos de una legislatura extremadamente difícil", sino también una voluntad de continuidad institucional de la Generalitat, y ha asegurado que este será el primero de diversos encuentros.



"Iniciamos esta nueva relación institucional, desde mi responsabilidad como presidente de la Generalitat, y trabajaremos para que próximas reuniones se puedan hacer en un clima de normalidad, acabada la represión", y se puedan mantener en el Palau de la Generalitat, ha dicho Aragonès.



Ambos han tratado la reunión con mucha importancia, según Puigdemont, que ha defendido que todos los eventuales acuerdos deben partir del mutuo reconocimiento y del respeto del rol que juega cada uno, y ha remarcado que ha sido una reunión institucional: "No era una reunión ejecutiva para intentar abrir carpetas de acuerdos o desacuerdos, que ya se está haciendo en su marco".



Han expresado su agradecimiento mutuo por el encuentro y, preguntados por el papel del Consell per la República (CxRep), que lidera Puigdemont, Aragonès ha recordado que se estableció en el acuerdo entre ERC y Junts para investirle presidente, y han señalado que ha sido una reunión por respeto a la institución de la Generalitat.



¿REFERÉNDUM?



Preguntado por la afirmación de Mireia Vehí (CUP) en una entrevista de 'El Mundo' de que habrá un referéndum en dos años, Aragonès ha descartado hacer valoraciones al margen de la reunión con Puigdemont: "Pero es evidente que el independentismo nunca va a renunciar a su objetivo, que es la independencia de Cataluña".



Puigdemont ha dicho que el referéndum fue el del 1 de octubre de 2017: "Creo que todos estamos de acuerdo de que sólo un referéndum acordado con el Estado español puede sustituir el del 1-O. Si la CUP quiere trabajar en ese escenario, pues perfecto", y ha llamado a mantener una estrategia conjunta.