El transporte aéreo mundial ve inviable el nuevo aeropuerto de carga en Guatemala

El aeropuerto de carga es uno de los principales ofrecimientos de campaña del presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei (en la imagen). EFE/Víctor Lerena/Archivo

Ciudad de Guatemala, 18 jun (EFE).- Los gremios del transporte aéreo de Guatemala, de la región y a nivel mundial ven inviable el proyecto del nuevo aeropuerto de carga internacional que se construye en el puerto San José, en la costa al océano Pacífico del país centroamericano.

La directora ejecutiva de la Asociación Guatemalteca de Líneas Aéreas (AGLA), Motty Rodas, dijo este viernes a Efe que la preocupación de las asociaciones Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA), de Transporte Aéreo Internacional (IATA, en inglés) y de su entidad se debe a que la obra "no producirá el crecimiento económico anunciado" ante la "carencia de mercado en esa área".

Rodas aseguró que el sector de carga "está muy bien posicionado en Ciudad de Guatemala y las aerolíneas necesitan que su negocio sea rentable y no ven la oportunidad de crecimiento en ese lugar", el puerto San José, ubicado unos 100 kilómetros al sur de la capital del país, específicamente en el departamento de Escuintla.

Los gremios del transporte aéreo se pronunciaron en conjunto en un comunicado que cita al vicepresidente regional de IATA para las Américas, Peter Cerdá, quien aseguró que otros proyectos similares en Panamá, Perú y Ecuador "hoy son elefantes blancos, rompiendo así las promesas de prosperidad y desarrollo económico asociadas a su construcción".

"Los gremios reconocieron el interés del Gobierno de Guatemala en desarrollar infraestructura aeroportuaria y reiteraron que separar las operaciones incrementará los costos de importación y exportación de mercancías debido al traslado de la carga desde Ciudad de Guatemala a dicha terminal y viceversa", subrayó el documento.

La directora ejecutiva Rodas enfatizó, sin embargo, que "ninguna entidad internacional va a decirle qué hacer al Gobierno (de Guatemala) y las asociaciones lo que están haciendo aquí, como lo han hecho con otros países, es advertirles que no ven un crecimiento económico en esos aeropuertos".

SIN ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD

El aeropuerto de carga es uno de los principales ofrecimientos de campaña del presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, quien ganó las elecciones de 2019 y fue investido como titular del Ejecutivo en enero de 2020.

Rodas aseveró que el proyecto de la terminal aérea de carga "no es noticia nueva a estas alturas" y detalló que han tenido acercamientos y reuniones con altos cargos del Gobierno de Giammattei desde "principios de 2020", pero, desde entonces, "no nos han entregado ni siquiera los estudios de factibilidad, pese a que los hemos pedido reiteradamente".

La representante de AGLA reconoció que la presente Administración, al menos, los han atendido. "Sin embargo ellos tienen su criterio y la industria aérea en ningún momento está botando un proyecto de país".

Agregó que el Estado guatemalteco "debe tener sus razones para invertir, pero, como lo manifestó el vicepresidente regional de IATA, es su obligación informar a Guatemala que no se ve ningún beneficio económico ni para el país ni para las aerolíneas".

CENTRO LOGÍSTICO REGIONAL

Por su parte, la directora de Comunicación Social de la Presidencia de Guatemala, Patricia Letona, indicó a Efe que "el Aeropuerto del Sur constituye uno de los proyectos más emblemáticos de esta Administración, ya que la visión es convertir a Guatemala en un país competitivo, en un centro logístico regional de talla internacional".

El proyecto, sostuvo, "avanza exitosamente, no se detiene" y añadió que el Aeropuerto Internacional La Aurora, en Ciudad de Guatemala "continuará funcionando", mientras que el de carga, ubicado en el Pacífico, "tendrá capacidad de operar vuelos transatlánticos sin escalas y se sumará a la oferta de infraestructura estratégica del país".

Finalmente, la Presidencia guatemalteca concluyó que, "si bien tomará un tiempo ver los resultados, es fundamental sentar hoy las bases de la Guatemala del futuro".