El puertorriqueño Gilberto Santa Rosa actuará en quince ciudades de EE.UU.

San Juan, 18 jun (EFE).- El salsero puertorriqueño Gilberto Santa Rosa anunció este viernes la gira "Camínalo" que le llevará a celebrar quince conciertos en ciudades de Estados Unidos, según fue informado a través de un comunicado.

Santa Rosa hará historia en esta gira al convertirse en el primer artista en presentarse de manera presencial ante su público en el 2021 con tres conciertos con boletos agotados -Miami, Orlando y Tampa- en Florida.

"Estoy bien contento y emocionado de regresar a los escenarios, pero en especial de reencontrarme con el público y recibir esa energía tan especial que me dan en cada concierto. Confío en que 'Camínalo Tour' será una gran fiesta, llena de música y buenas vibras, así que los espero para que vivamos juntos esta mezcla de emociones", señaló Santa Rosa en el comunicado.

"Pendiente en tu ciudad, que pronto llegaremos con esta nueva propuesta." dijo Santa Rosa.

El cinco veces ganador del Latin GRAMMY y un GRAMMY regresa así a los escenarios de Estados Unidos tras el parón de la pandemia.

Esta gira, presentada por la compañía de entretenimiento y medios Loud And Live, estará en las principales ciudades del país incluyendo Miami, Houston y Los Ángeles, entre otros, empezando en Octubre del 2021 y para finalizar el 13 de febrero en Orlando.

"Después de tantos años trabajando juntos con este gran artista y leyenda de nuestra comunidad latina, nos sentimos honrados de poder colaborar una vez más en su nueva gira por EE.UU. 'Camínalo' trayéndole a su público querido todos sus grandes éxitos", añadió Nelson Albareda, director de Loud And Live.

Santa Rosa ofrecerá el próximo 26 de junio el primer gran concierto con público en un lugar cerrado en Puerto Rico.

La presentación del llamado "Caballero de la Salsa", que lleva como título "Camínalo Pal' Choli", se llevará a cabo en el Coliseo de Puerto Rico José M. Agrelot en San Juan a las 20.30 hora local (00.30 GMT) y será producido por Rafo Muñiz para Prolat Entertainment, según se detalló en un escueto comunicado de prensa.

Fue en este mismo recinto donde se celebró el último gran espectáculo musical previo al cierre de lugares cerrados y un toque de queda decretado por la exgobernadora de Puerto Rico Wanda Vázquez para tratar de prevenir casos del virus en la isla.