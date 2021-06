El presidente argentino demandará a una líder opositora tras fracasar una mediación

En la imagen, Patricia Bullrich, titular de Propuesta Republicana (Pro), el principal partido de oposición en Argentina. EFE/Aitor Pereira/Archivo

Buenos Aires, 18 jun (EFE).- El presidente de Argentina, Alberto Fernández, demandará por presunta difamación a Patricia Bullrich, titular de Propuesta Republicana (Pro), el principal partido de oposición en el país, tras fracasar una audiencia de conciliación entre ambos.

"Terminó la audiencia sin acuerdo. Respetaremos la confidencialidad en el contenido de la misma. El presidente de la Nación, Alberto Fernández, recurrirá a la Justicia civil. Etapa terminada", dijo el abogado de Fernández, Gregorio Dalbón, en su cuenta en Twitter.

En mayo pasado, el jefe de Estado había iniciado acciones legales contra Bullrich tras considerar que la dirigente opositora lo había difamado al afirmar públicamente que el Gobierno pretendía cobrar un soborno por la compra de vacunas contra la covid-19 al laboratorio estadounidense Pfizer.

El sistema judicial en Argentina prevé la celebración de una mediación para que las partes intenten llegar a un acuerdo antes de avanzar hacia un juicio.

La audiencia de conciliación, que duró media hora y terminó sin un acuerdo, se celebró de forma virtual debido a la pandemia.

En declaraciones radiales, Dalbón se excusó de dar detalles del contenido de la reunión debido a la confidencialidad de la audiencia de conciliación, ni reveló si en mediación Bullrich se retractó.

El letrado señaló que Fernández ya lo había instruido para interponer una demanda y no hacer ningún acuerdo en la etapa de mediación.

"El presidente me había dado instrucciones precisas de ir a la Justicia y que sea la Justicia la que dirima algo de la gravedad institucional tan grande como haber lesionado el honor de un hombre probo y honesto", dijo el abogado en declaraciones a Radio del Plata.

Dalbón afirmó que "nadie puede buscar notoriedad pública" por cuestiones "electorales" "ensuciando gente gratuitamente".

"Este es un punto límite y, una vez que esté interpuesta esta demanda, las personas van a empezar a pensar seriamente, antes de difamar el honor de una persona, las consecuencias que le va a traer", advirtió.

El pasado 23 de mayo, en un programa de televisión, Bullrich acusó al anterior ministro de Salud de la administración de Fernández, Ginés González García, de pedirle "un retorno" (soborno) a Pfizer para firmar un contrato para adquirir vacunas.

En respuesta, Pfizer emitió un comunicado un día después asegurando que "no ha recibido peticiones de pagos indebidos en ningún momento".