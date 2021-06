El portero Lampe quiere que Bolivia sea protagonista ante Chile

En la imagen un registro del arquero titular de la selección nacional de fútbol de Bolivia, Carlos Lampe. EFE/Marcelo Chello/Archivo

Cuiabá (Brasil), 18 jun (EFE).- El portero de la selección boliviana Carlos Lampe expresó este viernes que quiere que la Verde sea "protagonista" en el encuentro con Chile en la segunda fecha del grupo A de la Copa América.

Lampe manifestó en una conferencia de prensa que en este encuentro con la selección chilena cambiará la "intensidad" y que corregirán algunos errores que cometió la Verde en el partido de la pasada semana frente a esa escuadra que terminó 1-1 en la octava fecha clasificatoria al Mundial de Catar 2022.

"Nos complicaron mucho, eso es lo que queremos corregir como equipo y por ahí ser un poco más protagonistas en este partido", señaló el portero.

Para Lampe es "fundamental" en este partido dar desde el arco el "equilibrio y la seguridad necesaria" para que "puedan ir encima de Chile" y convertir goles.

El portero boliviano no fue titular en el primer encuentro de la Verde en la Copa América frente a Paraguay que terminó en una derrota 3-1.

Lampe manifestó que a Bolivia le tocó uno de "los grupos más difíciles" de este certamen y que "son rivales fuertes", pero que tienen la mentalidad de pasar de ronda.

Bolivia está en el grupo A que conforman también Argentina, Chile Paraguay y Uruguay.

RESPALDO A MARTINS

Por su parte, el seleccionador César Farías manifestó su respaldo al goleador histórico de la Verde Marcelo Martins Moreno, quien está envuelto en una polémica por la publicación de un mensaje en el que culpó a la Conmebol por los contagios de covid-19 en la Copa América.

"Nuestro respaldo para Marcelo, creo que la competencia necesita del goleador de las eliminatorias", indicó el venezolano Farías.

Pidió que haya "sensibilidad" de analizar el "contexto" en el que Martins, quien se contagió de covid-19, llegó a la competencia con toda la "ilusión" de vestir la camiseta boliviana en un "gran momento" de su carrera en el que se convirtió el goleador histórico de Bolivia.

"Por encima de las leyes, yo creo que debe haber la sensibilidad de analizar el contexto completo y no ver quién es más poderoso o quién tiene la razón", sostuvo Farías.

Esta semana Martins Moreno publicó una historia en Instagram en la que culpaba a la Conmebol por los casos de covid-19 y cuestionó "¿La vida del jugador no vale nada?" y esa entidad le abrió un expediente disciplinario con el que está expuesto a una sanción.

El ariete boliviano, que milita en el Cruzeiro brasileño, manifestó después que no era su intención "ofender" a la Conmebol y que no fue una "declaración textual" suya.

La Verde está golpeada por las bajas en su equipo por la covid-19, no podrá jugar Martins, el mediocampista Henry Vaca, el defensor Luis Haquin, el defensor Oscar Ribera y el centrocampista Jaume Cuellar.