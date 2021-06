El entrenador de los Mavericks de la NBA, Rick Carlisle, renuncia a su cargo

El veterano entrenador Rick Carlisle sorprendió este jueves con el anuncio, confirmado por los Dallas Mavericks, de que deja el puesto de máximo responsable técnico del equipo tejano, sin que a nivel oficial se hayan dado a conocer los motivos que le llevaron a tomar tal decisión. EFE/EPA/ETIENNE LAURENT/Archivo

Dallas (EE.UU.), 17 jun (EFE).- El veterano entrenador Rick Carlisle sorprendió este jueves con el anuncio, confirmado por los Dallas Mavericks, de que deja el puesto de máximo responsable técnico del equipo tejano, sin que a nivel oficial se hayan dado a conocer los motivos que le llevaron a tomar tal decisión.

Carlisle, con su renuncia, puso final a 13 años al frente de los Mavericks y se da un día después de la partida del antiguo presidente de operaciones de baloncesto Donnie Nelson, eliminando a dos de las figuras clave del equipo campeón de la franquicia 2010-2011.

Aunque a nivel oficial no han transcendido las razones por las que Carlisle deja el cargo, varias fuentes periodísticas y de jugadores dentro del equipo señalaron que el veterano entrenador no quería seguir soportando más el "divismo" y los desplantes que tuvo que soportar varias veces durante la pasada temporada por parte del base estelar y súper estrella, el esloveno Luka Doncic.

La tensión entre Carlisle y la súper estrella de 22 años se había vuelto cada vez más preocupante dentro de la organización de los Mavs, dijeron las fuentes.

Doncic se enfrentó con Carlisle en varias ocasiones esta temporada, como hacer gestos de burla en la cancha cuando no estaba de acuerdo con una decisión o gritar a Carlisle frente a entrenadores asistentes y compañeros de equipo.

Eso significa que Dallas necesita reemplazos para ambos tomadores de decisiones clave antes de una temporada baja crucial, la última para los Mavericks antes de que el base de la NBA Luka Doncic comience una extensión máxima esperada de su contrato de novato.

"Después de varias conversaciones en persona con Mark Cuban (dueño) durante la última semana, hoy le informé que no regresaré como entrenador en jefe de los Dallas Mavericks", confirmó Carlisle a través de un comunicado ofrecido por la cadena ESPN. "Esta fue únicamente mi decisión. Mi familia y yo hemos tenido una experiencia increíble de 13 años trabajando con grandes personas en una gran ciudad".

Carlisle, de 61 años, dijo que había sido un "honor trabajar junto" con varios miembros de la organización de los Mavs, nombrando específicamente a Cuban, Nelson, al CEO Cynt Marshall, al vicepresidente de operaciones de baloncesto Michael Finley, al asistente del gerente general Keith Grant y a los coprotagonistas. del equipo del campeonato 2010-11, Dirk Nowitzki y Jason Kidd.

"Dallas siempre estará en casa, pero estoy entusiasmado con el próximo capítulo de mi carrera como entrenador", dijo Carlisle, quien tiene un récord de carrera de 836-689, habiendo sido el entrenador de los Detroit Pistons e Indiana Pacers antes de llegar a Dallas en 2008.

Carlisle, quien había sido el tercer entrenador más antiguo de la NBA detrás de Gregg Popovich de San Antonio y Erik Spoelstra de Miami Heat, tuvo un récord de 555-478 durante sus 13 temporadas en Dallas, estableciendo un récord de franquicia de victorias.

El veterano entrenador tenía un récord de postemporada de 33-38 con los Mavericks, que no han avanzado más allá de la primera ronda desde su carrera por el título hace 10 años.

"Realmente amo a Rick Carlisle", dijo Cuban a la cadena ESPN. "No solo era un buen entrenador, sino también un amigo y un confidente. Nuestra relación era mucho más que baloncesto. Y sé que eso no cambiará nunca".

Según Cuban, los Mavericks contratarán a un nuevo jefe de operaciones de baloncesto antes de realizar una búsqueda de entrenador.

Cuban ha contratado a Mike Forde's Sportsology, una firma consultora frecuentemente utilizada por los equipos de la NBA que contratan gerentes generales, para ayudar en la búsqueda del reemplazo de Nelson.

Sin embargo, las salidas de Nelson y Carlisle eran algo que el propio Cuban no esperaba, o al menos a nivel público no había mostrado que hubiese ningún tipo de problema.

De Hecho, tras la eliminación de los Mavericks el pasado 6 de junio cuando los Mavericks quedaron eliminados por Los Angeles Clippers al perder el séptimo partido de la serie de la primera ronda de los playoffs de la Conferencia Oeste, Cuban declaró que Carlisle seguiría al frente del equipo la temporada 2021-22.

Ahora, los Mavericks se unen a otros seis equipos más de la NBA que están actualmente sin entrenador como son Boston, Indiana, Orlando, New Orleans, Portland y Washington, además que los Atlanta Hawks tienen a Nate McMillan como interino.

Además, los Mavericks necesitan los reemplazos para ambos cargos responsables de tomar decisiones claves antes de una temporada baja crucial, la última para los Mavericks antes de que Doncic comience una extensión máxima esperada de su contrato de novato.

Gloria Regil