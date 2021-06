El coordinador de enfermeros de Maradona declara ante la Justicia

En la imagen, Diego Armando Maradona, quien falleció el 25 de noviembre de 2020. EFE/Demian Alday Estévez/Archivo

Buenos Aires, 18 jun (EFE).- Mariano Perroni, coordinador de los enfermeros de Diego Armando Maradona, que falleció en noviembre pasado cuando cumplía una internación domiciliaria, declaró este viernes ante la Justicia imputado por un presunto "homicidio simple con dolo eventual" y dijo que nunca vio a Maradona, según informó su abogado.

"Perroni es un coordinador de personal, su función estrictamente era armar el equipo de enfermeros y verificar que cumplieran los turnos. Las directivas médicas dependen del personal médico, (Perroni) nunca tuvo un protocolo sanitario de medicina para cumplir", aseguró el abogado Miguel Ángel Pierri en la Fiscalía al canal Todo Noticias.

"Perroni nunca entró a la casa, no conoce a Maradona y nunca estuvo en contacto con él. Estuvo esperando este momento con mucha expectativa y va a ejercer su derecho de defensa. Llegado el caso si hay algún tipo de incoherencia pediremos un careo", añadió.

Pierri aseguró que su defendido no daba "indicaciones sobre el accionar médico" y sostuvo que eso era responsabilidad de "los tratantes tanto de salud mental como los médicos".

Los siete imputados por la Justicia argentina en la causa de la muerte del astro del fútbol son el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Ángel Díaz, la médica que coordinaba la internación domiciliaria Nancy Forlini, el coordinador de los enfermeros Mariano Perroni, y los enfermeros Ricardo Omar Almirón y Dahiana Gisela Madrid.

Para Pierri, los que tenían "responsabilidad médica" eran Luque, Cosachov y Forlini.

La ronda de declaraciones de los siete imputados comenzó esta semana y finalizará el 28 de junio con la declaración de Luque.

Por este delito se prevén penas de 8 a 25 años de prisión.

En mayo se presentó el informe de una junta médica compuesta por once peritos, que evaluaron las circunstancias de la muerte del astro y concluyeron que el desempeño del equipo de salud que asistía a Maradona fue "inadecuado, deficiente y temerario", y que abandonó "a la suerte el estado de salud del paciente".

La autopsia al cuerpo del excapitán y exseleccionador de Argentina determinó que murió como consecuencia de un "edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaca crónica reagudizada".

También descubrieron en su corazón una "miocardiopatía dilatada".

Maradona padecía problemas de adicción al alcohol, había sido ingresado en una clínica de La Plata el 2 de noviembre de 2020 por un cuadro de anemia y deshidratación y un día después fue trasladado a un sanatorio de la localidad bonaerense de Olivos, donde fue operado por un hematoma subdural.

El 11 de noviembre recibió el alta hospitalaria y se trasladó a una casa en un barrio privado de las afueras de Buenos Aires, donde falleció el 25 de noviembre.