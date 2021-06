Djokovic vende por seis millones de dólares su apartamento en Miami Beach

En la imagen, el tenista serbio Novak Djokovic. EFE/Ian Langsdon/Archivo

Miami, 18 jun (EFE).- El número uno del tenis mundial, Novak Djokovic, vendió por seis millones de dólares su lujoso apartamento mirando al mar en la zona norte de Miami Beach, según informó este viernes el portal The Real Deal, especializado en el sector inmobiliario.

El serbio Djokovic compró la unidad 901 del condominio Eighty Seven Park en 2019 por 5,8 millones de dólares al promotor Terra, de acuerdo con The Real Deal, que destaca el escaso "puntaje" que obtuvo con la operación inmobiliaria en comparación con sus resultados en las canchas del tenis.

El apartamento vendido por Djokovic, que tras haber ganado el Abierto de Australia en Melburne y Roland Garros en París aspira a hacer lo propio en Wimbledon a partir del 29 de junio, cuenta con tres dormitorios y tres baños más un aseo.

La superficie total del apartamento es de 2.233 pies cuadrados (207,7 metros), de los cuales 1.715 pies cuadrados (159 metros cuadrados) corresponden a la terraza que rodea todas las habitaciones.

La venta se hizo a través de Universe Collins Investment LLC, una sociedad propiedad del tenista, a un comprador de cuya identidad no se ha informado.

Eighty Seven Park es un exclusivo edificio de 18 plantas con 66 apartamentos, gimnasio y spa, dos piscinas y una bodega de vino.