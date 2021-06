Def. de Pronunciamiento recibirá a Racing (Cba) por la Zona B - Fecha 8

Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.

Def. de Pronunciamiento no quiere lamentar otra caída: 1 a 2 finalizó su partido frente a Chaco For Ever. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: perdió 1 y 3 fueron empate.

Racing (Cba) viene de un triunfo 2-0 frente a Sp. Belgrano. En las últimas fechas obtuvo 3 victorias y 1 empate.

DEPRO y La Academia se medirán mañana a las 15:00. El encuentro correspondiente a la Zona B - Fecha 8 de Argentina - Torneo Federal A 2021 se disputará en el estadio .