Creador de unicornios reúne US$1.000M para startups de la región

(Bloomberg) -- Cuando las cuarentenas comenzaron a generalizarse por todo el mundo el año pasado, el inversionista Hernan Kazah envió un mensaje ominoso a su cartera de startups de tecnología en América Latina: recortar costos y preservar el efectivo. Kazah pensó que sería el esfuerzo por excelencia para sobrevivir a la pandemia.

Ahora, poco más de un año después, Kazah está menos preocupado por la supervivencia de la floreciente escena tecnológica de la región que por como gastar los US$1.000 en efectivo que su empresa acaba de recaudar. Resulta que en lugar de diezmar las startups, los cierres aumentaron las ventas para las empresas de tecnología, a medida que los clientes acudieron a sus teléfonos para todo, desde pedir comida hasta hacer transacciones bancarias, mientras el covid-19 mantenía a la gente encerrada y dejaba un trágico rastro por su paso.

Kaszek Ventures, la empresa de capital de riesgo que Kazah y su socio Nicolas Szekasy fundaron hace una década después de dejar el gigante del comercio electrónico Mercado Libre, ya invirtió en una serie de las llamadas unicornio, es decir startups con una valoración de US$1.000 o más.

A medida que se desarrollaba la pandemia, surgieron tantas oportunidades de inversión que adelantaron en meses los planes de recaudo de nuevos fondos que se utilizarán para inversiones en startups en los próximos años, dijo Kazah en una entrevista este mes. El resultado fue la ronda de capital de riesgo más grande en la historia de América Latina, una señal más de que la región se ha disparado, pasando de ser una zona estancada en innovación a una región emergente para los inversionistas en tecnología del mundo.

“El comienzo de la pandemia fue horrible. Las empresas tuvieron que recalibrarse y ajustarse. Pero luego de un mes y medio, vimos lo contrario: la demanda siguió aumentando y aumentando”, dijo Kazah. “Se aceleró tanto y hubo tantas ideas de inversión verdaderamente geniales que realmente no queríamos quedarnos sin reservas de efectivo”.

Si bien América Latina ha sido una de las regiones más afectadas del mundo por la pandemia, eso apenas ha hecho mella en el ritmo de la actividad empresarial. El año pasado, los inversionistas alcanzaron un número récord de acuerdos mientras invirtieron más de US$4.000 millones en startups por segundo año consecutivo, según la Asociación de Inversión de Capital Privado en la región. La asociación, conocida como LAVCA, estima que las inversiones del primer trimestre superaron los US$2.000 millones.

Unicornios

Kaszek recaudó US$475 millones que planea invertir en startups en etapa inicial y US$525 millones para un fondo que se dedicará principalmente a empresas en las que ya ha invertido. Los fondos fueron sobresuscritos varias veces, con demanda proveniente de todo el mundo, incluido un fuerte interés de instituciones asiáticas, así como de inversionistas en América Latina, dijo Kazah.

Wesleyan University y Sequoia Heritage, con sede en California, figuran entre sus inversionistas. Otros patrocinadores no fueron revelados.

La demanda puede explicarse parcialmente por el historial de la empresa de elegir ganadores, con al menos nueve unicornios en su cartera. Entre ellos, Kaszek tiene inversiones en la fintech brasileña Nubank, que está valorada en US$30.000 millones luego de recibir una inversión de Berkshire Hathaway, en la plataforma mexicana de autos usados Kavak, y en la firma inmobiliaria Quinto Andar.

Con los nuevos fondos, Kaszek apuntará a empresas en las que la tecnología juega un papel fundamental, dijo Kazah. Él espera que la tecnología financiera, o fintech, continúe creciendo, así como las empresas de educación y comercio electrónico. La firma observa el desempeño de empresas de América Latina, pero se centrará en Brasil, México y Colombia, dijo.

Después de un período excepcional para las ofertas públicas iniciales en el mercado de valores brasileño, Kazah prevé que “muchas empresas” de la cartera de Kaszek se harán públicas en los próximos años.

Con cada cartera que crea, la empresa abarca un “gran grupo de empresas” que vende a precio de costo o pierde su inversión, dijo.

“Al final del día, si uno construye una cartera solo con éxitos, eso significa que no se están tomando suficientes riesgos”, dijo. “Siempre que creamos una cartera de 20 o 30 empresas, tal vez llegamos a tener, con suerte, un puñado de grandes ganadores”.

