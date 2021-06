Coronavirus.- Portugal roza los 1.300 casos de coronavirus el día que entra en vigor el cierre de Lisboa

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



El Ministerio de Salud de Portugal ha informado este viernes por tercer día consecutivo de más de mil casos nuevos de coronavirus, con 1.298 en las últimas 24 horas, de los cuales 862 se han registrado en Lisboa, donde ha entrado en vigor el cierre perimetral a lo largo del fin de semana, una "medida razonable", ha defendido el primer ministro, António Costa.



"Si no adoptamos medidas, la pandemia volverá a aumentar", ha señalado Costa durante una vista a la ciudad belga de Brujas por el cierre del año académico en el Colegio Europa. "Lo que se adoptó fue una medida razonable", pues "el sentido común manda hacer todo lo necesario y nada más que lo necesario".



"Cuando miro las cifras y me doy cuenta de que dos tercios de la población están en la región de Lisboa, la primera medida que tengo que tomar es evitar que se desborde", ha explicado el primer ministro portugués, quien ha apelado a la responsabilidad de los ciudadanos para que cumplan con las nuevas normas.



"La policía tiene una misión y cada uno de nosotros tiene otra. Tenemos que comportarnos correctamente", ha pedido Costa, informa el diario luso 'Público'.



Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, la medida afectará a la movilidad de 2,9 millones de personas, lo que supone el 30 por ciento de la población de Portugal. La medida, que permite libertad de movimientos entre los 18 municipios que conforman el área metropolitana de Lisboa, no tiene por el momento fecha final, dependerá de la mejoría de la situación epidemiológica.



De acuerdo con las últimas cifras publicadas en el boletín de la Dirección General de Salud (DGS), Portugal ha contabilizado desde el inicio de la pandemia un total de 862.926 casos y 17.061 víctimas mortales, las últimas cuatro este viernes.



La región de Lisboa y Valle del Tajo ha registrado este viernes el 66,4 por ciento de los nuevos casos, mientras que la capital cuenta con uno de los valores de incidencia más altos del territorio, 306 positivos por cada 100.000 habitantes, por los 100,2 a nivel nacional.



En cuanto a la situación hospitalaria, hay 391 pacientes ingresadas en planta, después de la entrada de 27 personas en las últimas 24 horas, la mayor subida diaria desde el pasado 29 de mayo. Las unidades de cuidados intensivos están ocupadas por otros 94 convalecientes. Por otro lado, el número de recuperados ha ascendido a 818.440, tras las 686 altas de este viernes.