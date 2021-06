Coronavirus.- Países bajos levanta la mayoría de las restricciones ante el inminente "fin de la crisis"

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



El primer ministro de Países Bajos, Mark Rutte, ha anunciado este viernes el levantamiento de la mayoría de restricciones que continuaba vigentes en el marco de la lucha contra la pandemia, ya que "el fin de la crisis está a la vista".



A partir de este sábado desaparecerán la mayoría de medidas, en un adelanto del plan previsto por las autoridades del país para la reapertura.



De esta forma, se amplía el aforo en restaurantes, museos y teatros, sin restricciones, mientras que las discotecas podrán volver a abrir sus puertas. En el caso de los eventos en los que no sea posible una distancia de 1,5 metros, que será la regla que seguirá rigiendo el día a día, se podrán celebrar si los asistentes presentan un test de coronavirus negativo o si ya han sido vacunados.



También la regla de 1,5 metros aplicará para las mascarillas, que solo tendrán que llevarse en el caso de que no pueda mantenerse esta distancia, como en el autobús o en el tren.



En este contexto, la semana que viene se lanzará una aplicación móvil, CoronaCheck, que funcionará como pase de entrada a los sitios, ya que se registrara la prueba negativa de COVID-19 para poder acceder a los eventos, informa 'Algemeen Dagblad'. La Administración holandesa se hace cargo de los gastos de las pruebas de COVID-19 para aquellas personas que aún no han sido inmunizadas.



Según los datos del Ministerio de Salud de Países Bajos, actualmente hay 918 casos de coronavirus en el país, de los cuales 19 son pacientes que están hospitalizados, mientras que más de 13,2 millones de personas han recibido la vacuna contra la COVID-19, lo que supone que más de la mitad de la población ya cuenta con al menos una dosis.