Coronavirus.- Israel planea el envío de un millón de vacunas a la población palestina

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de Israel está planeando el envío de un millón de vacunas contra el coronavirus a la población palestina a través de un plan de intercambio de vacunas por el que los palestinos recibirían en breve un superlote a punto de caducar y a cambio Israel recibiría, en septiembre y octubre, envíos de vacunas originalmente destinadas a la población palestina.



Con este plan, el Gobierno israelí quiere aprovechar el excedente de vacunas con el que cuenta ahora mismo para evitar que se echen a perder, según han explicado desde la oficina del primer ministro, Naftali Bennett, al 'Times of Israel'. "Ahora mismo el stock de vacunas en Israel es más que suficiente para cubrir sus necesidades actuales", de acuerdo con el Ejecutivo.



El Ministerio de Salud israelí estima el lote constará de entre un millón y 1,4 millones de vacunas Pfizer, que serían correspondidas con una cantidad similar después del verano.



El portal de noticias Walla ha informado, citando fuentes del Ministerio de Salud, que las 100.000 primeras dosis llegarán a manos palestinas este viernes, pero han precisado que los envíos llegarán a Cisjordania, sede del Gobierno palestino, y no a la Franja de Gaza, bajo control del movimiento islamista Hamás.



Fuentes del diario 'Haaretz' han puntualizado que la decisión de suministrar las vacunas ya había sido adoptada por el gobierno previo de Benjamin Netanyahu pero su sucesor no se había pronunciado al respecto.



El mes pasado, el director general del Ministerio de Sanidad israelí, Chezi Levy, había instado al Gobierno a que suministrara la vacuna a los palestinos lo antes posible para impedir cualquier repercusión negativa sobre la campaña de vacunación en Israel.