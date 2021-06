Colombia.- Colombia modifica la Ley para que el bloqueo de carreteras no se considere protesta pacífica

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de Colombia ha anunciado que modificará el decreto 003/2021 para "ampliar la definición de manifestación pacífica", del que quedarán excluidas los bloqueos de carreteras.



"No constituye una manifestación pacífica aquellas que promuevan el empleo de medios para obstaculizar de manera temporal o permanente las vías o infraestructuras de transporte (...) así como tampoco las que se convocan con fines ilegítimos, promuevan la violencia o la estigmatización", ha informado el ministro del Interior de Colombia, Daniel Palacios.



En esta línea, Palacios ha reiterado el "uso legítimo de la fuerza" bajo los principios de "necesidad, legalidad, proporcionalidad y diferenciación para neutralizar daños graves que afecten al orden público y la convivencia", y en situaciones en las que se ponga en peligro "la vida y la integridad de las personas, así como los bienes públicos y privados".



El ministro ha resaltado que esta decisión nace como producto de las propuestas salidas de la Mesa Nacional de Evaluación de Garantías que, además, se modifica para "tener un enfoque territorial y diferencial" con la creación de mesas de género, étnicas y de jóvenes.



CESE DE LAS MOVILIZACIÓNES



Por su parte, el Comité Nacional del Paro de Colombia anunció este martes un cese temporal de las movilizaciones, una decisión que no obstante, "no significa que la movilización social se pare en Colombia", ya que las causas por las que los colombianos salieron a las calles el 28 de abril "se mantienen vigentes".



Así lo comunicó el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT), Francisco Maltés, quién detalló que se interrumpían temporalmente las movilizaciones que el comité ha venido convocando durante las pasadas semanas.



A pesar del cese de las movilizaciones, el comité ha establecido una estrategia para seguir con la protesta contra el Gobierno, que incluye un "gran concierto nacional" el próximo 20 de junio para conmemorar que se cumple un año desde que se presentó el pliego de emergencia al Gobierno, que los manifestantes han venido reclamando en estos 49 días de protesta.



Además, iniciarán una serie de diálogos con diferentes sectores sociales, mientras que las peticiones incluidas en el pliego de emergencia serán transformadas en proyectos de ley que radicarán en el Congreso el próximo 20 de julio.