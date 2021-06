Ciencia.-El calentamiento océanico amenaza la reproducción de los tiburones

18-06-2021 Cápsula de huevos de tiburón gato POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA UNIVERSIDAD DE MANCHESTER



MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



Los embriones de tiburón que se desarrollan en cápsulas de huevos que expulsa esta especie están resultando más vulnerables a la depredación debido al calentamiento del océano.



Según Daniel Ripley de la Universidad de Manchester, las temperaturas más altas reducen los tiempos de respuesta a la congelación que emplean los animales para evitar ser devorados por los depredadores. Su estudio aparece en el Journal of Conservation Physiology.



Si un embrión emplea una respuesta de congelación, deja de moverse para que los depredadores, incluidos los peces grandes y otros tiburones, no los detecten.



Eso explica por qué ser capaz de provocar una respuesta de congelación es clave para sobrevivir a la depredación durante el desarrollo embrionario, y cuanto más tiempo puede congelarse un embrión, más posibilidades tiene de que los depredadores no lo detecten.



En el laboratorio, Ripley comparó el tiempo de respuesta a la congelación de embriones de tiburón gato con manchas pequeñas, que miden de 7 a 8 cm de largo, a una temperatura del agua de 15 ° C y una temperatura del agua de 20 ° C.



El aumento de temperatura de 5 ° C resultó en una disminución de 7 veces en el tiempo que los animales se congelaron después de un ataque simulado de depredador, imitado moviendo suavemente la cápsula de huevos.



Y eso podría tener importantes consecuencias para los tiburones embrionarios en un mundo en calentamiento. Poder congelar es clave para evitar depredadores y si el calentamiento significa que los tiburones bebés no podrán congelarse por tanto tiempo, podría reducir la cantidad de tiburones que sobreviven hasta la edad adulta.



Alrededor del 45% de las especies de tiburones y rayas ponen huevos que crecen dentro de una bolsa o cápsula, que puede durar alrededor de un año antes de que eclosionen.



Las cápsulas vienen en varios colores, formas y texturas, dependiendo de la especie de tiburón. En las playas a a menudo se ven las cápsulas vacías, aunque cápsulas de huevos vivos a menudo se encuentran enredadas con algas marinas en aguas poco profundas y charcos de rocas.



Daniel Ripley dijo en un comunicado: "Este estudio ha demostrado que muchas especies de tiburones y rayas pueden reducir su número debido al aumento de la depredación a medida que los océanos se calientan.



"Es difícil decir exactamente cómo afectará esto en el ecosistema oceánico, pero es justo suponer que habrá un efecto en cadena; es un problema importante que probablemente empeore.



"Muchos animales marinos son de sangre fría, por lo que el aumento de la temperatura del mar tiene consecuencias importantes para ellos".



El estudio se publica en el Journal of Conservation Physiology.