Chile experimenta mayor cambio en perspectiva de tasas en un año

(Bloomberg) -- El mercado de tasas de interés de Chile ha sufrido el tipo de convulsiones que no se veían desde las primeras etapas de la crisis del covid, a medida que la inflación se acelera y la economía vuelve a cobrar vida, presionando al banco central para que suba las tasas.

Los inversionistas estiman que la tasa clave, que actualmente se encuentra en 0,5% y tiende a moverse en múltiplos de 25 puntos básicos, subirá a 0,69% en un mes. En tres meses, el mercado prevé que la tasa se ubicará en 1,05%, superior al 0,75% que descontaba a fines del mes pasado.

El cambio se produjo cuando el banco central proyectó este mes que la economía se expandirá 9,5% este año, frente a la estimación anterior de 6%-7%. Al mismo tiempo, pronosticó que la inflación alcanzará el 4,4%, que sería el ritmo más rápido en cinco años y estaría por encima del rango meta de 2%-4%. El dinamismo de la economía hace necesario “recalibrar” la política monetaria, dijo el banco central el 9 de junio, cuando mantuvo la tasa clave en 0,5%.

Y por si fuera poco, el presidente del banco central, Mario Marcel, dijo a Bloomberg una semana después que la brecha de producción del país se está cerrando más rápido de lo esperado y que Chile está experimentando presión inflacionaria por los costos del petróleo y el transporte.

“Dieron una señal muy clara de su política, y solo dan ese tipo de señales cuando los aumentos son inminentes”, dijo Mario Castro, estratega de BBVA en Nueva York. “Eso, más las revisiones del crecimiento y la inflación que hicieron para este año y el próximo, explica por qué quieren empezar a subir pronto”.

Los swaps indican que algunos operadores esperan que el ciclo de alzas de tasas comience en la próxima reunión del comité de política monetaria el 14 de julio.

Los cambios tampoco se limitan al extremo muy corto de la curva de swaps. La “barriga” también ha subido ante la perspectiva de un ciclo de ajuste prolongado, especialmente cuando la Reserva Federal ha mostrado una postura más expansiva. Los swaps de Cámara a dos años han subido 32 puntos básicos desde las declaraciones de Marcel, lo que ha llevado el aumento en junio a 54 puntos básicos, el mayor movimiento desde el inicio de la pandemia mundial en marzo de 2020.

La presión para que Chile suba las tasas también está creciendo a medida que otros mercados emergentes comienzan a endurecer su política monetaria. Brasil elevó el miércoles su tasa clave en 75 puntos básicos a 4,25%, lo que aumentó el atractivo del carry trade y añadió presión al peso chileno.

Es probable que Colombia y México sigan su ejemplo en los próximos meses a medida que la economía mundial se recupera de la pandemia.

El creciente diferencial entre las tasas chilenas y las de sus pares es uno de los factores que explican la reciente debilidad del peso, la moneda de mercados emergentes que ha tenido el peor desempeño en el último mes después del sol peruano. Esto puede comenzar a repercutir en la inflación si los responsables de la política monetaria permiten que caiga mucho más.

“El rápido aumento del estímulo fiscal y la anticipación de un repunte económico aún más fuerte a medida que el país se reabre completamente deberían impulsar al BCCh a acelerar el ritmo de alzas a 50 puntos básicos en diciembre”, escribió la economista de Bank of America Ana Madeira en una nota, en la que también elevó la proyección de crecimiento para 2021 de la firma de 5,9% a 7,4%.

