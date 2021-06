Casi un centenar de candidatos a las internas paraguayas murieron por covid

Guillermo Sequera, director de Vigilancia de la Salud. EFE/Nathalia Aguilar/Archivo

Asunción, 18 jun (EFE).- El Ministerio de Salud de Paraguay informó este viernes que 96 precandidatos murieron a causa de la covid-19 durante la campaña de las elecciones partidarias de este domingo, la antesala de los comicios municipales de octubre.

La campaña ha dejado además 8.445 precandidatos contagiados del coronavirus y 682 hospitalizados, del total de 17.853 que realizaron el hisopado, señaló en rueda de prensa Guillermo Sequera, director de Vigilancia de la Salud, con datos de entre el 20 de abril y el 15 de junio.

Sequera añadió que de los fallecidos, tres buscaban ser elegidos por la militancia de sus partidos para presentarse como candidatos a otras tantas alcaldías en los comicios municipales.

El funcionario sanitario, que recordó que la cartera emitió una serie de recomendaciones para una campaña segura a las internas, instó a ir a votar el domingo teniéndolas en cuenta.

"Esperamos que el domingo no sume más muertos, no solo candidatos, sino también votantes. Vayan a votar, pero con responsabilidad, respetar medidas y protocolos correspondientes", dijo Sequera.

Tanto las internas como las municipales se realizarán siguiendo el protocolo sanitario acordado en abril por el Tribunal Superior de Justicia Electoral y el Ministerio de Salud el mes pasado, que incluye recomendaciones para acudir a votar sin acompañantes atendiendo a la situación de pandemia.

No obstante, los medios locales ya recogieron en los últimos días actos de propaganda electoral sin las debidas precauciones sanitarias.

Las elecciones partidarias del domingo, de las que saldrán los candidatos que disputarán los cargos de intendentes y concejales de los posteriores comicios locales, serán las primeras que se realizarán en Paraguay con listas desbloqueadas y máquinas de votación.

Las municipales estaban previstas para noviembre del pasado año, pero fueron pospuestas por la pandemia, que en estos momentos tiene una mayor incidencia en el país sudamericano, con picos de contagios y un acumulado de muertes de algo más de 11.000 desde que en marzo de 2021 se registraron los primeros casos.

La formación que cuenta con más precandidatos para las internas es el gobernante Partido Colorado, con un total de 21.446, siendo además la fuerza política con el mayor número de afiliados, unos dos millones, según el oficialismo.

El Partido Liberal, el mayor de la oposición, celebrará en el mismo día las internas para las municipales y por la dirección de la formación.