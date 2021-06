Brasil clasifica a cuartos de Copa América-2021 al golear 4-0 al debilitado Perú =(Fotos+Infografía)= Río de Janeiro, 18 Jun 2021 (AFP) - Brasil superó muy rápidamente el primer escollo para ganar el bicampeonato de la Copa América, al clasificarse a cuartos de final este jueves goleando 4-0 a Perú en Rio de Janeiro en la segunda jornada del Grupo B del torneo.Los anfitriones siguen ampliando la brecha en Sudamérica a base de un fútbol poco mágico pero efectivo y dominante. Esta vez Alex Sandro, en el minuto 12, Neymar, en el 68, Everton Ribero, en el 89, y Richarlison, en el 90+3, amargaron el debut de los incas, debilitados por seis bajas de hombres clave, entre ellos el goleador Paolo Guerrero.Con la victoria, el campeón defensor Brasil lidera de forma solitaria el Grupo B con seis puntos, luego de haber vencido 3-0 a Venezuela en la inauguración del campeonato el domingo en Brasilia.Con ese puntaje, la 'Canarinha' de Tite se convirtió en la primera selección en clasificar a la siguiente ronda, en la que participarán los cuatro primeros equipos de cada grupo. Colombia es segunda, con cuatro unidades, seguida de Venezuela (1). Ecuador (0) y Perú (0) cierran la zona. - Pasos de gigante - Brasil está tan derecho, o es tan superior, o ambas cosas, que incluso removiendo la nómina de un juego para otro suma de a tres puntos. Sin esquivar la responsabilidad de obtener el bicampeonato, Tite advirtió que la Copa América sería un campo de pruebas para nuevos esquemas tácticos y estrategias para ejecutar, de clasificarse, que se da por hecho, al Mundial de Catar-2022.Contra los peruanos no sólo probó un 4-4-2 cuando estaban sin pelota, con Gabigol y Neymar como puntas, sino que dio entrada a seis nuevos jugadores respecto al once titular que venció 3-0 a Venezuela en Brasilia. Ante los incas arrancaron varios jugadores que no suelen ser titulares -Fabinho, Everton 'Cebolinha', Gabigol y Alex Sandro- y regresó un indiscutible, Thiago Silva, ya recuperado de una lesión muscular, y el portero Ederson, quien ha atajado en la mitad de los cotejos del premundial sudamericano. Y la 'Seleçao' no perdió ni su identidad ni su adicción con ganar (lleva catorce partidos oficiales sin perder, desde la derrota ante bélgica en cuartos del Mundial de Rusia-2018). Mantuvo la presión endiablada contra la cual, al menos en Sudamérica, no ha habido crucifijo eficiente y por momentos, incluso, sus atacantes tuvieron asociaciones vistosas pese al matrecho campo del Nilton Santos. - Otra vez 'Ney' - Eso sí, generó pocas opciones de gol para un dominio tan amplio. Pedro Gallese supo de qué eran capaces cuando sacó el balón del interior de su portería.Un inusual anotador, Alex Sandro, puntilló una jugada ofensiva -con cinco futbolistas atacando simultáneamente- que inició 'Cebolinha' por la banda izquierda. El hombre del Benfica cruzó el balón hacia la derecha, donde Gabigol lo recepcionó y lo direccionó al centro del área. Ahí, el lateral izquierdo, en función de '9', fusiló a Gallese. El gol dio una impresión, que resultó falsa, de que se vendría una goleada. Pero Brasil apenas inquietó el pórtico peruano con remates desviados de Fabinho y Alex Sandro, en la primera parte, y Danilo, en el comienzo de la segunda.Perú aprendió a contrarrestar el dominio brasileño con un 4-5-1 compacto, aunque sin balas para herir. Alex Valera tuvo el único disparo, tras una pelota parada, pero erró insólitamente debajo del arco.Tite rotó por decision, Gareca por necesidad ante la baja, por distintas razones, de seis hombres vitales en el subcampeonato de la Copa América-2019, donde Brasil los venció, y en la clasificación a Rusia-2018.Brasil aprovechó la debilidad, pese a un comienzo dubitativo.Neymar amplió su racha anotadora -quedó a nueve goles de igualar a Pelé (77 tantos) como máximo goleador de Brasil- al aprovechar una débil marcación andina. Recibió de Fred al borde del área, giró con tranquilidad y desenfundó un derechazo rastrero al palo lejano de Gallese.Después, el astro del PSG abrió la pelota para Richarlison, quien brindó un pase de la muerte bien capitalizado por Everton Ribeiro. Y, en tiempo de descuento, el atacante del Everton, tras un toma y dame con Gallese, selló la goleada, así como la superioridad regional de Brasil.raa/ma -------------------------------------------------------------