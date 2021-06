Amor Romeira desvela cómo ha sido trabajar con Carla Vigo en su nuevo videoclip

18-06-2021 Amor Romeira EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 18 (CHANCE)



En un gran momento profesional, Amor Romeira acaba de grabar su nuevo videoclip, un tema en el que la estrella protagonista es nada más y nada menos que Carla Vigo, la sobrina de la Reina Letizia, con quien la artista tiene una gran amistad.



De hecho, tal es la confianza que la hija de Erika Ortiz con Amor Romeira que de su mano debutaba en un multitudinario photocall celebrado este jueves en la capital con motivo del estreno de la nueva entrega de 'Fast and Furious'. Visiblemente nerviosa, era la exgran hermana la encargada de infundirle tranquilidad en un momento tan importante de su vida, puesto que Carla está intentando labrarse futuro como actriz y para ello ha decidido dar el salto mediático.



Su aparición se producía horas después de la grabación del videoclip de Amor, que supone el debut de la sobrina de la Reina en el mundo de la interpretación. La canaria, con un llamativo y favorecedor sombrero de color amarillo, ha confesado cómo ha sido trabajar con Carla. "Fue muy guay. Le dije que tenía que sacar eso en el personaje, ella es una de las víctimas y me gustó. Estuvo desinhibida y entregada en el personaje. Ella quiere focalizar su faceta como actriz y las oportunidades llegan. A mí me encantaría", ha asegurado.



Acerca de cómo surgió la colaboración, Amor nos ha contado que fue Carla quien se 'ofreció': "Ella se enteró que iba a grabar y me dijo que había tomado clases de flamenco y se puso a bailar y fue así, una cosa de una cachimba y un café. Me dijo que le hacía mucha ilusión de conocer a Andrés Amaya y así fue. Y allá que fue ella tan valiente".



Sin embargo, no podremos ver el resultado hasta el próximo 9 de julio, cuando Amor estrenará un tema muy especial para ella, puesto que como desvela "era el preferido de mi mamá", fallecida a finales del pasado año víctima de un cáncer.