Afganistán.- Confinada la Embajada de EEUU en Kabul por un brote de más de 100 contagios de coronavirus

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



La Embajada de Estados Unidos en Kabul ha anunciado el cierre temporal de sus instalaciones tras confirmar un brote de más de un centenar de casos de coronavirus y un fallecido en los últimos días.



El enorme complejo se encuentra ahora cerrado al público y sus operaciones han sido suspendidas casi por completo en medio de un estado de cuarentena que ha obligado a la instalación en su interior de "centros de atención temporales para la atención de los pacientes", algunos de ellos con respiradores, dado que las unidades de cuidados intensivos en los hospitales militares de la capital han colapsado.



Concretamente han sido notificados 114 contagios "ahora mismo bajo aislamiento" y un número no especificado de trabajadores de la Embajada han tenido que ser evacuados en transportes medicalizados dada la gravedad de su estado. "Todo el personal quedará confinado en sus habitaciones excepto para comer o relajarse en el exterior y en solitario" de acuerdo con el comunicado oficial recogido por CBS News.



"El 95 por ciento de los casos son individuos que no han sido vacunados o solo han recibido una dosis de la vacuna", apunta la nota oficial, que confirma el cierre total de todas las instalaciones de recreo y ejercicio en el interior del complejo. Instalaciones exteriores como el gimnasio al aire libre de la Embajada solo serán accesibles a personal que haya recibido la pauta entera de la vacuna, es decir, las dos inyecciones.



Quedan asimismo prohibidas todas las reuniones a puerta cerrada excepto "aquellas que sean absolutamente críticas para el desempeño de la misión diplomática" y se ha impuesto un distanciamiento mínimo de seis metros al aire libre en el caso de que no se lleve una mascarilla.



El país está ahora mismo en pleno apogeo de la epidemia, con una media semanal de 1.500 casos diarios, y se acerca ya a los 100.000 contagios totales. Casi 3.900 personas han fallecido desde la declaración de la pandemia.