Ventas del Tesla Model Y fabricados en China se duplican en mayo

(Bloomberg) -- Las ventas de automóviles Model Y de Tesla Inc. fabricados en China se duplicaron con creces el mes pasado, lo que disipó por ahora la preocupación de que una protesta de alto perfil y la prohibición a algunos de los vehículos del fabricante de automóviles de ingresar a edificios gubernamentales debido a preocupaciones de seguridad puedan haber afectado la demanda.

Los registros del SUV deportivo, que en China su precio comienza en alrededor de US$53.000, aumentaron a 12.785 en mayo desde 5.520 en abril, según datos de la red de información automotriz de China. Los registros del sedán Model 3, que es más económico, fueron de 9.324, frente a los 6.429 del mes previo.

Las cifras de abril fueron muy bajas respecto de las de marzo porque algunas líneas de producción en la fábrica de Shanghái suspendieron sus operaciones durante dos semanas por mantenimiento y ajustes. Tesla recién comenzó a realizar entregas del Model Y en China en enero.

“Una vez que el Model Y alcance su nivel total de producción, probablemente veremos una proporción de casi 2 a 1” en comparación con el Model 3, dijo Tu Le, director gerente de la consultora Sino Auto Insights, con sede en Pekín “Los consumidores chinos aman los SUV y los crossovers. Creo que al Model Y le irá muy bien hacia finales de este año”.

Los datos de la Asociación de Automóviles de Pasajeros de China publicados a principios de este mes también mostraron que los envíos de Tesla en China se recuperaron en mayo y que la compañía reportó ventas al por mayor de 33.463 vehículos fabricados localmente el mes pasado, en comparación con 25.845 en abril.

Ha habido cierta preocupación sobre cómo podría verse afectada la demanda de autos Tesla por una protesta que se volvió viral en el salón del automóvil de Shanghái a mediados de abril y una serie de choques que pueden haber dañado la opinión pública hacia la compañía con sede en California.

Los vehículos eléctricos también se han prohibido en algunos complejos militares y de viviendas debido a las preocupaciones sobre la recopilación de datos mediante las cámaras integradas. Tesla ha actuado para tranquilizar a las autoridades, diciendo que todos los datos recopilados en China se almacenan localmente.

Si bien las cifras de venta al por mayor de mayo de Tesla pueden no reflejar necesariamente el nivel de demanda minorista de Tesla directamente, la Asociación de Automóviles de Pasajeros prevé un mayor interés en automóviles más grandes y espaciosos.

La semana pasada ajustó su perspectiva para las ventas anuales totales de vehículos eléctricos a 2,4 millones de automóviles desde 2,2 millones, y señaló que la política de China de permitir que las familias tengan tres hijos debería beneficiar al mercado de automóviles, particularmente en la categoría de siete plazas.

